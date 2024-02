Stal Rzeszów – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2024)

Stal Rzeszów - Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Biała Gwiazda z nowym trenerem na pokładzie ma nadzieję na rozpoczęcie w niedzielę marszu w kierunku awansu do Ekstraklasy.

Stal Rzeszów – Wisła, typy bukmacherskie

Wisła Kraków jest faworytem niedzielnego spotkania. Swoją wyższość nad Stalą Rzeszów udowodniła całkiem niedawno, bowiem w grudniowym meczu Pucharu Polski, w którym zwyciężyła 4:1. Biała Gwiazda nie może sobie pozwolić na potknięcie, jeżeli nie chce skomplikować swojej sytuacji w walce o powrót do Ekstraklasy. A to tylko interesuje drużynę oraz kibiców z Krakowa. W niedzielne popołudnie spodziewam się intensywnego meczu ze strony wiślaków, którzy zagrają po raz pierwszy pod wodzą Alberta Ruda. Nie przewiduje w tej konfrontacji niespodzianki i stawiam na wygraną gości. Mój typ: wygrana Wisły.

Stal Rzeszów – Wisła, ostatnie wyniki

Wisła Kraków do drugiej części sezonu przystępuje tylko z jednym celem – wywalczenie awansu do Ekstraklasy. Biała Gwiazda 2023 rok zakończyła dwoma ligowymi wygranymi, które pozwoliły przesunąć jej się na piąte miejsce w tabeli i wyraźnie zmniejszyć stratę do miejsc premiowanych bezpośrednim awansem. Mimo bardzo dobrej postawy pod wodzą Mariusza Jopa, władze klubu zdecydowały się w przerwie zimowej powierzyć prowadzenie drużyny Hiszpanowi Albertowi Rude.

Oficjalny debiut na trenerskiej ławce Rude zaliczy podczas niedzielnego spotkania w Rzeszowie, gdzie jego drużyna zagra z miejscową Stalą. Gospodarze plasują się aktualnie na 12. miejscu w tabeli, ale ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko pięć punktów. Kibiców Stali optymizmem nie mogła napawać również postawa drużyny w ostatnich meczach w 2023 roku. W trzech ostatnich kolejkach Stal zdobyła tylko dwa punkty.

Stal Rzeszów – Wisła, historia

W tym sezonie obie drużyny zmierzą się już po raz trzeci. Pierwsze ligowe spotkanie, które rozegrane zostało w Krakowie, zakończyło się bezbramkowym remisem. W grudniu oba zespoły rywalizowały ze sobą także w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Tym razem Biała Gwiazda nie dała szans rywalom, pewnie wygrywając 4:1.

Stal Rzeszów – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują na Wisłę Kraków jako faworyta niedzielnego spotkania. Typerzy, którzy zdecydują się postawić zakład na wygraną Białej Gwiazdy, mogą liczyć obecnie na kursy w okolicy 1.75-1.80. Tak kurs oferuje między innymi bukmacher ComeOn. Przy okazji zwracamy uwagę, że nasz kod promocyjny do ComeOn pozwala skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł.

Stal Rzeszów – Wisła, przewidywane składy

Sytuacja kadrowa Wisły przed niedzielnym spotkaniem nie jest optymalna. Ze względów zdrowotnych na murawie na pewno nie będą mogli pojawić się Kamil Broda, Bartosz Talar i Patryk Gogół.

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Krzyżanowski – Villar, Sapała, Carbo, Goku, Alfaro – Rodado

Stal Rzeszów – Wisła, transmisja meczu

Mecz Stal Rzeszów – Wisła Kraków rozegrany zostanie w niedzielę (18 lutego) o godzinie 12:40. Transmisja meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

