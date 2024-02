Stal Rzeszów – Miedź Legnica: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2024)

Stal Rzeszów – Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Czas na starcie Żurawi z Miedzianką w ramach 22. kolejki. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie już w najbliższy piątek, 1 marca o godzinie 18:00.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, typy i przewidywania

Stal Rzeszów w piątek wieczorem na własnym stadionie podejmie Miedź Legnica w spotkaniu 22. kolejki Fortuna 1 Ligi. Przynajmniej na papierze, faworytami są goście, którzy zajmują dziewiąte miejsce w tabeli. Gospodarze z kolei drżą o utrzymanie, mając tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Żurawie notują wstydliwą serię trzech porażek z rzędu i wydaje się, że w starciu z Miedzianką ciężko będzie ją przerwać.

Gdy Stal Rzeszów mierzyła się z Miedzią Legnica, to zawsze oglądaliśmy bramki dwóch ekip. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, sytuacja kadrowa

Zespół gospodarzy będzie musiał sobie radzić bez Milana Simcaka, który ostatnio otrzymał czerwoną kartkę, a także zmagającego się z urazem Franciszka Polowca. W obozie gości wszyscy będą dostępni, co cieszy trenera Radosława Bellę.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Stal Rzeszów w rundzie wiosennej Fortuna 1 Ligi poniosła dwie porażki – 1:5 z Arką Gdynia oraz 1:2 z Wisłą Kraków. Miedź Legnica w tym samym czasie bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Łęczna, wygrała 2:1 z Polonią Warszawa i uległa GKS-owi Katowice 0:2 w zaległym meczu 18. kolejki.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, historia

Miedzianka tylko dwa razy w całej historii mierzyła się ze Stalowcami. Oba spotkania padły łupem Miedzi Legnica (2:1 oraz 3:1).

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem piątkowego meczu są goście. Kurs na wygraną Stali Rzeszów wynosi około 3.50, a typ na zwycięstwo Miedzi Legnica to mniej więcej 2.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.35. To spotkanie można obstawić w Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, przewidywane składy

Stal: Bieszczad – Warczak, Kościelny, Góra, Wachowiak – Bukowski, Łysiak – Łyczko, Thill, Prokić – Adler

Miedź: Mądrzyk – Kostka, Mijusković, Hoogenhout, Carolina – Agbor, Tront, Pierzak, Antonik – Drygas, Guzdek

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, kto wygra?

Stal Rzeszów – Miedź Legnica, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Polsat Box Go. Początek meczu na Stadionie Miejskim “Stal” w Rzeszowie już w najbliższy piątek, 1 marca o godzinie 18:00.

