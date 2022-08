Stal Rzeszów – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Szur

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów to ostatni mecz w ramach czwartej kolejki Fortuna 1 Ligi. W ligowej tabeli obie ekipy dzieli różnica trzech punktów. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

1. liga Stal Rzeszów Ruch Chorzów 2.26 3.35 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2022 08:33 .

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów udanie wszedł w nowy sezon. Według postronnych obserwatorów 14-krotni mistrzowie Polski są na razie jednym z najładniej grających teamów na zapleczu PKO Ekstraklasy. Chorzowianie są obecnie jedynym obok Wisły Kraków zespołem, który nie stracił gola. Tymczasem Stal Rzeszów jest jedną z tych drużyn, która traci najwięcej bramek w Fortuna 1 Lidze. Aktualnie po stronie start team Daniela Myśliwca ma pięć goli. Spodziewamy się zatem kilku golu w poniedziałkowym starciu. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, sytuacja kadrowa

Stal Rzeszów przystąpi do spotkania praktycznie w swoim optymalnym zestawieniu. Jednocześnie trener Daniel Myśliwiec liczy przede wszystkim na udane występy Patryka Małeckiego, czy Andreji Prokicia. W szeregach gości wciąż poza grą są natomiast Maciej Sadlok oraz Remigiusz Szywacz.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Stal Rzeszów ma nadzieję, że stać ją w tym sezonie na wielkie rzeczy. Jak na razie beniaminek Fortuna 1 Ligi może pochwalić się dwoma zwycięstwa z rzędu, licząc też krajowy puchar. Team Daniela Myśliwca w lidze pokonał ostatnio Górnik Łęczna (1:0). Z kolei kilka dni wcześniej Stal okazała się lepsza od Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:0).

Ruch Chorzów to natomiast zespół, który w tej kampanii w czterech rozegranych meczach odniósł cztery zwycięstwa, a raz zremisował. Niebiescy w pokonanym polu pozostawili Chrobrego Głogów (2:0), Znicz Pruszków (2:0) i Puszcze Niepołomice, dając do zrozumienia, że słowa trenera Czesława Michniewicza o tym, że wynik 2:0 jest niebezpieczny, nie mają przełożenia na 14-krotnych mistrzów Polski.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, historia

W minionym sezonie Stal mierzyła się z Ruchem w eWinner 2 Lidze. W starciu na stadionie Cichej 6 miał miejsce bezbramkowy remis. Tymczasem w Rzeszowie górą była ekipa Jarosława Skrobacza, która wygrała 2:1.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, kursy

Zdaniem ekspertów bukmacherskich faworytem meczu na zamknięcie czwartej kolejki Fortuna 1 Ligi są gospodarze. STS zakłady bukmacherskie ustalił kurs na wygraną Stali Rzeszów na poziomie 2,24. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Stal: Pęksa – Marczuk, Góra, Oleksy, Głowacki, Poczobut, Olejarka, Wolski, Kłos, Małecki, Prokić

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Nawrocki, Wójtowicz, Sikora, Swędrowski, Janoszka, Foszmańczyk, Moneta, Szczepan

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Spotkanie Stal – Ruch będzie transmitowane na antenie Polsat Sport. Jeśli ktoś natomiast nie ma dostępu do tej stacji, to ma możliwość oglądania meczu online dzięki usłudze Polsat Box Go. Przy okazji informujemy o świetnej promocji bukmachera Fuksiarz, który daje możliwość korzystania z pakietu sportowego na platformie streamingowej przez 30 dni za darmo. Wystarczy tylko spełnić konkretne wytyczne.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

