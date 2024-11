fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec Puszcza Niepołomice

Stal – Puszcza: typy bukmacherskie

Przed startem niedzielnej potyczki Stal Mielec i Puszcza Niepołomice to drużyny, które w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica zaledwie jednego punktu. Wszystko wskazuje na to, że oba zespoły w trakcie trwającej kampanii rywalizować będą o ligowy byt. Zespół dowodzony przez Janusza Niedźwiedzia ma jak na razie bilans 12 oczek. Z kolei 11 punktów mają zawodnicy Żubrów. Tymczasem przed startem niedzielnej konfrontacji ciekawe jest to, że niepołomiczanie przegrali w sześciu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa. Mój typ: Stal wygra.

Kurs 100.00 na zwycięstwo Stali lub Puszczy

Stal – Puszcza: ostatnie wyniki

Ekipa z Mielca do niedzielnego starcia podejdzie, chcą przerwać niekorzystną serię spotkań. Stal w czterech ostatnich meczach zaliczyła trzy porażki i raz zremisowała. Ostatnio panaceum na zespół Janusza Niedźwiedzia znalazł Raków Częstochowa (1:0).

Drużyna z Niepołomic jest natomiast ostatnio na fali wznoszącej. Puszcza może pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. W pokonanym polu ekipa Tomasza Tułacza zostawiła kolejno Lech Poznań w lidze (2:0) oraz Kotwicę Kołobrzeg (1:0) w krajowym pucharze.

Stal – Puszcza: historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od lutego tego roku. Górą była wówczas Stal Mielec, wygrywając jednym golem (2:1). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach o stawkę między obiema drużynami każda z ekip wygrała po jednym spotkaniu i raz miał miejsce remis.

Stal – Puszcza: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większa szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Stali Mielec kształtuje się w wysokości 1.95. Remis oszacowano na 3.50. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Puszczy Niepołomice wynosi 3.80. Przy okazji meczu ekip Janusza Niedźwiedzia i Tomasza Tułacza można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Stal Mielec Puszcza Niepołomice 1.95 3.50 3.80

Stal – Puszcza, typ kibiców

Stal – Puszcza, przewidywane składy

Ekipa z Mielca podejdzie do rywalizacji osłabiona brakiem trzech graczy. Wyłączeni z gry w Stali są: Marco Ehmann, Kamil Pajnowski czy Mateusz Matras. Z kolei w Puszczy zabraknie Dawida Abramowicza.

Stal – Puszcza, transmisja meczu

Niedzielna potyczka w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie emitowana w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Stal Mielec – Puszcza Niepołomice zacznie się o godzinie 12:15 i będzie emitowana na antenach: CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

