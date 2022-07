Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Gospodarze poniedziałkowego meczu niespodziewanie zaczęli sezon od zwycięstwa nad mistrzem Polski na wyjeździe. Stal rozegrała znakomite spotkanie i pewnie wygrała z Lechem 2:0. W teorii w poniedziałek zmierzy się z rywalem dużo słabszym. Radomiak pod wodzą trenera Lewandowskiego wciąż szuka swojej tożsamości, a ostatnie spotkanie jedynie to podkreślają.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Radomiak 2.62 3.35 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2022 16:01 .

Stal Mielec – Radomiak Radom, typy i przewidywania

W spotkaniu z Lechem bardzo dobrze funkcjonowała linia pomocy Stali Mielec. To nie przypadek, że bramki strzelili piłkarze właśnie tej formacji. Gospodarze podejdą do tego meczu na pewno podbudowani istotnym zwycięstwem nad mistrzem Polski i będą chcieli pójść za ciosem. Jeśli uda im się wygrać kolejne spotkanie, zapewnią sobie komfortową sytuację w tabeli przynajmniej na kilka kolejek wprzód. Głównym celem na ten sezon było utrzymanie, ale seria wygranych mogłaby je uaktualnić.

Bardzo powoli rozpędza się prowadzony przez Mariusza Lewandowskiego Radomiak Radom. Klub po mało obiecującym okresie przygotowawczym zremisował jedynie z Miedzią Legnica, choć przez ponad pół godziny grał w przewadze liczebnej. Nie przekładało się to jednak na bezpośrednie okazje bramkowe. Remis udało się ugrać, ale zdecydowanie nie takiej inauguracji sezonu oczekiwali kibice. Drużyna cierpi na brak napastnika, a to na dłuższą metę może być spory problem. Odpowiedzialność za grę ofensywną spoczywa na kilku zawodnikach, którzy nie mają wyraźnego lidera. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola z kursem 1.80.

Superbet 1.80 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Superbet

Stal Mielec – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Marzeniem kibiców Stali jest, żeby ich ulubieńcy na przestrzeni całego sezonu prezentowali się tak jak w meczu 1. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań. Drużyna z Mielca zagrała konsekwentnie w defensywie, do czego dołożyła skuteczność w ataku. Na tym właśnie budować powinien trener Majewski.

Radomiak przeciętnie prezentował się w przedsezonowych sparingach i podobnie było w meczu 1, kolejki Ekstraklasy z Miedzią Legnica. Odkąd rywal grał w 10 piłkarze Mariusza Lewandowskiego stwarzali sobie wiele okazji bramkowych, ale nie przekładało się to na liczbę chociażby celnych strzałów. Zdecydowanie więcej trzeba, żeby wygrywać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Stal Mielec – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

W składach obu drużyn po jednym braku. Na boisku nie zobaczymy leczących od dawna urazu Mateusza Maka ze Stali Mielec i Damiana Jakubika po stronie Radomiaka. Oprócz tego wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do rywalizacji w meczu zamykającym 2. kolejkę PKO BP Ekstraklasy.

Stal Mielec – Radomiak Radom, historia

Radomiak ostatnie zwycięstwo nad drużyną Stali zanotował grając jeszcze w 1. lidze. Od tamtej pory oba zespoły mierzyły się ze sobą na poziomie Ekstraklasy dwukrotnie – w Mielcu wygrała Stal, a w Radomiu padł remis 1:1. To co jest symptomatyczne, to dość niska liczba bramek, które padają w ich meczach. W żadnym z ostatnich pięciu nie oglądaliśmy więcej niż dwóch bramek.

Stal Mielec – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed tym spotkaniem nie wskazują wyraźnego faworyta. Nieco niższy jest kurs na zwycięstwo Stali, co uwarunkowane jest tym, że gra na własnym stadionie. Typ na gospodarzy to ok. 2.70, podczas gdy na wygraną Radomiaka ok. 2.90. Remis wyceniany jest niewiele wyżej – między 3.25, a 3.40. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Stal Mielec – Radomiak Radom, przewidywane składy

Stal: Mrozek – Matras, Kasperkiewicz, Barauskas – Wolski, Żyra, Wlazło, Getinger – Lebedyński, Domański

Radomiak: Kobylak – Grzybek, Raphael, Cichocki, Abramowicz – Łukasik, Leandro, Filipe Nascimento, Cele, Luis Machado – Alves

Stal Mielec – Radomiak Radom, transmisja

Spotkanie Stali z Radomiakiem transmitowane będzie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek spotkania w poniedziałek 27 lipca o godzinie 19:00. Mecz dostępny będzie także w usłudze CANAL+online. Pakiet wszystkich kanałów w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie wykupić 6-miesięczny dostęp. Dzięki temu zaoszczędzicie aż 72 zł (płacąc tylko 192 zł zamiast 270 zł.

