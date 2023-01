SSC Napoli – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (29.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zalewski

SSC Napoli – AS Roma to szlagier 20. kolejki Serie A. Azzurri w drodze po Scudetto zmierzą się z rzymianami, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo. Gialorossi nie będą jednak łatwym rywalem. Tym bardziej że w oficjalnych spotkaniach nie przegrali od siedmiu meczów. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli AS Roma 1.76 3.80 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 stycznia 2023 14:48 .

SSC Napoli – AS Roma, typy i przewidywania

Jose Mourinho może zdecydować się na pragmatyczną grę do bólu w niedzielny starciu na Stadio Diego Armando Maradona. W związku z tym rywalizacji Romy z liderem Serie A nie spodziewamy się gradu goli. Wręcz przeciwnie. Jeśli padną dwie bramki, to wydaje nam się, że to będzie szczyt możliwości.

Nasze sugestie są też podyktowane tym, że w czterech ostatnich meczach pomiędzy neapolitańczykami a rzymianami, ani razu drużynom nie udało się zdobyć więcej niż dwie bramki. W każdym razie emocji w starcu Napoli z Romą nie powinno zabraknąć. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

SSC Napoli – AS Roma, ostatnie wyniki

Ekipa Luciano Spallettiego do niedzielnego hitu ligi włoskiej podejdzie po zwycięstwie nad Salernitaną (2:0). Wcześniej natomiast Napoli bez kłopotu uporało się z Juventusem (5:1).

W roli gospodarza Azzurri mogą pochwalić się passą siedmiu z rzędu zwycięstw. W tym czasie pokonywali oprócz Juve także Udinese Calcio (3:2), Empoli (2:0), Sassuolo (4:0).

Tymczasem zespół z Rzymu w ostatniej kolejce ligowe zaliczył trzecie z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Roma pokonała Spezię (2:0).

Giallorossi, gdyby brać pod uwagę tylko spotkania na wyjeździe zajmowaliby trzecie miejsce w tabeli. To efekt sześciu zwycięstw i trzech remisów. Na obiektach rywali Roma wywalczyła 21 oczek.

SSC Napoli – AS Roma, historia

W ostatniej batalii między obiema drużynami górą było Napoli. Mecz odbył się w październiku minionego roku. Jedynego gola na wagę wygranej Azzurrich strzelił Victor Osimhen. W roli gospodarza Napoli natomiast po raz ostatni pokonało u siebie Romę w listopadzie 2020 roku, gdy neapolitańczycy wygrali 4:0.

SSC Napoli – AS Roma, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Luciano Spallettiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,74. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

SSC Napoli – AS Roma, przewidywane składy

Gospodarze wszystko wskazuje na to, że podejdą do potyczki w optymalnym zestawieniu. W wyjściowym składzie Napoli spodziewany jest Piotr Zieliński. Jednocześnie ciekawie zapowiadają się pojedynki tego zawodnika z Nicolo Zalewski w szeregach Giallorossich. Roma będzie natomiast osłabiona brakiem takich graczy jak: Georginio Wijnaldum, Ebrima Darboe, czy Zeki Celika.

SSC Napoli – AS Roma, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Napoli 0% Wygraną Romy 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Napoli

Wygraną Romy

Remisem

SSC Napoli – AS Roma, transmisja meczu

Konfrontację Napoli z Romą można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Tak się składa, że mecz można obejrzeć również dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.