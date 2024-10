fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk – Stal: typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław oraz Stal Mielec to ekipy, które aktualnie zaangażowane są w walkę o ligowy byt. Zespół Jacka Magiery jest dzisiaj czerwoną latarnią rozgrywek. Z kolei drużyna Janusza Niedźwiedzia zadomowiła się na 15. pozycji w tabeli. Obie ekipy w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica sześciu oczek. Śląsk i Stal to ekipy, które potrzebują zwycięstw, więc nie można wykluczyć otwarte gry z obu stron. Tym samym ciekawym rozwiązaniem może być opcja z trafieniami obu ekip. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz Superbet 1.92 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę Superbet

Śląsk – Stal: ostatnie wyniki

Drużyna Jacka Magiery w niedzielę podzieliła się punktami w starciu z GKS-em Katowice (0:0). Tym samym dobiegła końca seria trzech z rzędu porażek Śląska. Wrocławianie ulegli kolejno: Cracovii (2:4), Motorowi Lublin (1:2) i Lechowi Poznań (0:1). WKS ogólnie to jak na razie jedyna drużyna bez zwycięstwa w tej kampanii w PKO BP Ekstraklasie. Wrocławski zespół u siebie po raz ostatni wygrał w maju, gdy pokonał Radomiaka (2:0) jeszcze w poprzednim sezonie.

Zespół z Mielca jest natomiast ekipą, który po trzech meczach bez porażki po reprezentacyjnej przerwie przegrał z Górnikiem Zabrze (1:3). Wcześniej natomiast Stal pokonała kolejno Lechię Gdańsk (2:1) oraz Motor Lublin (1:0). Punktami podzieliła się natomiast z Cracovią (1:1). Drużyna z Mielca w tej kampanii nie zaznała jeszcze smaku wygranej na wyjeździe. Ostatnie tego typu zwycięstwo zaliczyło dawno temu, bo w lutym tego roku, gdy właśnie na Tarczyński Arena okazała się lepsza od Śląska.

Śląsk – Stal: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą w środowy wieczór po raz pierwszy od lutego tego roku. Wówczas lepsi byli mielczanie (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami trzykrotnie górą była Stal i dwa razy miał miejsce remis.

Śląsk – Stal: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Śląska oscyluje w granicach 1.85. Opcję na remis wyceniono na mniej więcej 3.70. Tymczasem wariant na zwycięstwo Stali kształtuje się na poziomie 4.35. Przy okazji meczu ekip Jacka Magiery i Janusza Niedźwiedzia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL.

Śląsk – Stal, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Śląska 0% wygraną Stali 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Śląska

wygraną Stali

remisem

Śląsk – Stal, przewidywane składy

Ekipa z Wrocławia będzie musiała radzić sobie bez Bartosza Głogowskiego, który leczy kontuzję ścięgna udowego. Z kolei u gości nie będą mogli wystąpić: Marco Ehmann czy Kamil Pajnowski. Obu z gry eliminują kwestie zdrowotne.

Śląsk Wrocław Jacek Magiera Stal Mielec Janusz Niedźwiedź Śląsk Wrocław Jacek Magiera 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Stal Mielec Janusz Niedźwiedź Rezerwowi Sylvester Jasper 1 Tomasz Loska 4 Lukasz Bejger 6 Lukasz Gerstenstein 10 Jakub Swierczok 14 Mateusz Bartolewski 19 Arnau Ortiz 27 Filip Rejczyk 33 Yegor Matsenko 3 Bert Esselink 9 Ravve Assayeg 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 19 Dawid Tkacz 20 Karol Knap 25 Lukasz Wolsztynski 32 Fryderyk Gerbowski 33 Adrian Bukowski 40 Petros Bagalianis 96 Robert Dadok

Śląsk – Stal, transmisja meczu

Środowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Śląsk Wrocław Stal Mielec będzie do obejrzenia na antenie CANAL+ Sport 3 oraz na platformie CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.