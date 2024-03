Sheffield Utd – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (30.03.2024)

MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Fulham

Sheffield United Fulham

Sheffield Utd – Fulham: przewidywania

Pojedynek ostatniego zespołu ligi z średniakiem, który potrafi urwać punkty nawet mocniejszym od siebie. Jednym słowem pojedynek Dawida z nieco mniejszym, ale jednak Goliatem. Tak właśnie zapowiada się sobotni mecz pomiędzy Sheffield United a Fulham. Faworyta tego spotkania oczywiście można wskazać dość prosto i nie ma się co dziwić, gospodarze są już pogodzeni właściwie ze spadkiem, stąd też można spodziewać się dość jednostronnego widowiska. Mój typ na ten mecz: Fulham wygra.

Sheffield Utd – Fulham: nieobecni zawodnicy

Sheffield United Zawodnik Powrót Daniel Jebbison Choroba Kilka dni Chris Basham Złamana noga Początek czerwca 2024 John Egan Kontuzja łydki Połowa maja 2024 Rhys Norrington-Davies Uraz ścięgna udowego Początek czerwca 2024 Max Lowe Uraz kostki Do końca sezonu Cameron Archer Kontuzja łydki Kilka dni Anis Ben Slimane Uraz ścięgna udowego Kilka dni George Baldock Uraz uda Koniec kwietnia 2024

Fulham Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Sheffield Utd – Fulham: ostatnie mecze

Ostatnie mecze – tak, jak i cały sezon – to zupełne przeciwieństwo. Ekipa Sheffield United w pięciu poprzednich spotkaniach zainkasowała tylko cztery punkty. Z kolei Fulham w analogicznym okresie czasu zdobyło ich dziewięć. To przekłada się oczywiście na cały dorobek punktowy i miejsce w stawce. Gospodarze zamykają tabelę Premier League ze stanem konta w wysokości 14 oczek, zaś goście lokują się na pozycji numer 12 i mają zgromadzone w sumie 38 punktów.

Sheffield Utd – Fulham: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi zespołami lepsza okazała się ekipa Fulham. Zespół z Londynu zwyciężył w październiku na wyjeździe 3:1. Z kolei w dwóch wcześniejszych spotkaniach, jeszcze na poziomie Championship lepsza była drużyna Sheffield, która w sezonie 2021/2022 dwukrotnie wygrywała.

Sheffield Utd – Fulham: kursy bukmacherów

Sheffield Utd – Fulham: kto wygra?

Sheffield Utd – Fulham: przewidywane składy

Sheffield United Chris Wilder 3-5-1-1 Przewidywany skład Sheffield United Chris Wilder 3-5-1-1 Przewidywany skład Rezerwowi ▼ 15 Anel Ahmedhodzic 16 Oliver Norwood 18 Wesley Foderingham 21 Vinicius Souza 27 Yasser Larouci 28 James McAtee 29 Sam Curtis 32 William Osula 35 Andre Brooks

Sheffield Utd – Fulham: transmisja

Początek meczu Sheffield United z Fulham już w sobotę 30 marca 2024 roku o godzinie 16:00. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

