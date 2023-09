IMAGO Na zdjęciu: Jordan Pickford

Sheffield United Everton

Sheffield United – Everton FC, typy i przewidywania

Trudno wskazać zdecydowanego faworyta w pierwszej sobotniej konfrontacji w czwartej kolejce Premier League. Sheffield nie ma na swoim koncie nawet punktu. Podobnie jak Everton, który zamyka ligową tabelę. Sądzimy jednak, że to przyjezdni sięgną po zwycięstwo. Ta sztuka udała im się w poprzednim wyjazdowym starciu z Sheffield. Sądzimy, że tym razem historia się powtórzy.

Sheffield United – Everton FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Sheffield zaliczają katastrofalne wejście w sezon 2023/2024. Szable na inaugurację przegrały do zera z Crystal Palace. W kolejnych spotkaniach beniaminek poległ 1:2 w konfrontacji z Nottingham Forest i Manchesterem City. Na domiar złego Paul Heckingbottom i spółka przegrali rzuty karne z niżej notowanym Lincoln w Pucharze Ligi Angielskiej.

Everton radzi sobie minimalnie lepiej od swojego najbliższego przeciwnika. Podopieczni Seana Dyche’a nie dali się wyeliminować z Pucharu Ligi Angielskiej (wygrana z Doncaster). Everton w lidze ma natomiast komplet porażek. Sposób na pokonanie tej drużyny znaleźli gracze: Fulham, Aston Villi oraz Wolverhampton.

Sheffield United – Everton FC, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą w sezonie 2020/2021. Wówczas odbyły się dwa pojedynki. Sheffield i Everton wygrały po jednym meczu. Co ciekawe, oba w stosunku 1:0 i na terenie przeciwnika.

Sheffield United – Everton FC, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Sheffield United wynosi mniej więcej 3,05, a typ na zwycięstwo Evertonu to około 2,50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Sheffield United – Everton FC, przewidywane składy

Obaj szkoleniowcy mają ból głowy związany z problemami kadrowymi. Sheffield nie pomogą kontuzjowani: Brewster, Fleck, Lowe, czy Osborn. W Evertonie niezdolni do gry są mający problemy zdrowotne: Calvert-Levin, Alli, Coleman, Harrison, a także Iwobi.

Sheffield United (Przewidywany skład) 3-5-2 Everton (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Sheffield United (Przewidywany skład) 3-5-2 Everton (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Paul Heckingbottom Sean Dyche Rezerwowi 1 Adam Davies

5 Auston Trusty

6 Chris Basham

20 Jayden Bogle

32 William Osula

34 Louie Marsh

35 Andre Brooks Michael Keane 5

João Virgínia 12

Neal Maupay 13

Vitali Mykolenko 19

Benjamin Godfrey 22

Youssef Chermiti 28

Andy Lonergan 31

Thomas Cannon 47

Sheffield United - Everton FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Sheffield 0% Remis 0% Wygrana Evertonu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Sheffield

Remis

Wygrana Evertonu

Sheffield United - Everton FC, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 4. kolejki Premier League pomiędzy Sheffield United, a Evertonem transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu w sobotę 2 września o godzinie 13:30.

