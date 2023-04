PressFocus Na zdjęciu: Antony

Sevilla – Manchester United, typy bukmacherskie

W roli faworyta do zwycięstwa i awansu do półfinału do czwartkowej rywalizacji przystąpi Manchester United. Pierwsze spotkanie na Old Trafford było dość pechowe dla Czerwonych Diabłów. W czwartek będą chcieli udowodnić, że to oni zasługują na grę w kolejnej rundzie. Sevilla przed własną publicznością z pewnością jednak postawi trudne warunki. My nie pokusimy się w tym przypadku o wskazanie ostatecznego rozstrzygnięcia. Spodziewamy się jednak ciekawego spotkania, w którym nie powinno zabraknąć goli. Nasz typ: BTTS

Sevilla – Manchester United, ostatnie wyniki

Pierwszy pojedynek obu zespołów na Old Trafford dostarczył dużych emocji. Mecz świetnie ułożył się dla Czerwonych Diabłów, którzy szybko, bo już po 21 minutach gry prowadzili 2:0 po dwóch trafieniach Marcela Sabitzera. Taki rezultat utrzymał się aż do 84. minuty. W końcówce meczu Manchester United na własne życzenie pozwolił rywalom na odrobienie straty. Na własne życzenie, ponieważ obie bramki padły po samobójczych uderzeniach, najpierw Tylera Malacii, a następnie Harry’ego Maguire’a.

W ostatni weekend obie drużyny rozegrały kolejne ligowe spotkania. Obie drużyny zapisały na swoje konto po trzy punkty. Manchester United w wyjazdowym meczu pokonał 2:0 Nottingham Forest. Na listę strzelców wpisywali się Antony i Diogo Dalot.

Sevilla również triumfowała na wyjeździe, ogrywając 2:0 Valencię. Bramki zdobywali Loic Bade i Suso.

Sevilla – Manchester United, historia

Sevilla do tej pory miała miłe wspomnienia z rywalizacji z Manchesterem United. W sezonie 2017/18 oba zespoły mierzyły się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Sewilli zakończyło się bezbramkowym remisem, natomiast w rewanżu na Old Trafford górą byli goście, którzy wygrali 2:1 i mogli cieszyć się z awansu do ćwierćfinału.

W 2020 roku oba zespoły spotkały się w półfinale Ligi Europy. O awansie do finału decydował tylko jeden mecz, który rozegrany został na RheinEnergieStadion w Kolonii. I tym razem powody do radości miała Sevilla, która zwyciężyła 2:1.

Sevilla – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta do zwycięstwa w czwartkowym rewanżu stawiają Czerwone Diabły. Rozważając typ na wygraną Manchesteru United warto skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymamy podając STS kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Sevilla – Manchester United, kto awansuje?

Kto wywalczy awans do półfinału? Sevilla 50% Manchester United 50% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Sevilla

Manchester United

Sevilla – Manchester United, przewidywane składy

Sevilla w czwartkowym rewanżu będzie musiała sobie poradzić bez Gonzalo Montiela, który musi pauzować za żółte kartki. To niejedyny nieobecny w drużynie gospodarzy, ponieważ na murawie nie zobaczymy leczącego kontuzję Joana Jordana.

Z problemami kadrowymi cały czas zmaga się Manchester United. Kontuzje eliminują z gry Donny’ego van de Beeka, Alejandro Garnacho, Scotta McTominay’a, Lisandro Martineza i Raphaela Varane’a, natomiast zawieszony jest Bruno Fernandes. Dobrą wiadomością dla sztabu szkoleniowego Czerwonych Diabłów jest powrót do treningów Marcusa Rashforda, Luke’a Shawa, Tylera Malacii i Marcela Sabitzera.

Sevilla – Manchester United, transmisja meczu

Najciekawszy pojedynek 1/4 finału Ligi Mistrzów Sevilla – Manchester United rozegrany zostanie 20 kwietnia (czwartek) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay.

