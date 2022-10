Salzburg – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC

Salzburg – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź. Salzburg zmierzy się z Chelsea w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny znajdują się na czele tabeli grupy E, a zwycięstwo może przybliżyć ich do zajęcia pierwszego miejsca. Początek spotkania o godzinie 18:45.

Red Bull Arena Liga Mistrzów, gr. E Red Bull Salzburg Chelsea 4.60 4.00 1.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 18:46 .

Salzburg – Chelsea, typy i przewidywania

Salzburg w weekend zremisował z drugim w tabeli Sturmem Graz, co pozwoliło im utrzymać fotel lidera austriackiej Bundesligi. W 13 meczach ligowych stracili tylko osiem goli i są niepokonani od lipca. Chelsea pod wodza Pottera również jest niepokonana, jednak dwa ostatnie mecze tylko zremisowała. Choć na papierze Chelsea wydaje się mocniejsza, to jednak mimo wszystko trudno wskazać tutaj zdecydowanego faworyta. Festiwalu bramkowego raczej też nie należy się spodziewać. Można zakładać bardzo zbliżony przebieg spotkania do pojedynku ze Stamford Bridge obu tych drużyn. Nasz typ: Remis.

Salzburg – Chelsea, sytuacja kadrowa

Salzburg jest w trudnej sytuacji kadrowej, Z różnych powodów niedostępni we wtorkowym pojedynku są Fernando, Kameri, Diakite, Capaldo, Koita czy Sucić. Chelsea w kolejnym meczu musi radzić sobie bez kontuzjowanych Jamesa, Kante oraz Fofany. Natomiast występ Koulibaly’ego stoi pod znakiem zapytania. Obrońca nie zagrał w sobotę w meczu ligowym z powodu urazu, ale jest szansa, że wróci na pojedynek z Salzburgiem, jednak nie do pierwszego składu.

Salzburg – Chelsea, ostatnie wyniki

Chelsea pod wodzą Grahama Pottera jeszcze nie przegrała. The Blues wygrali pięć spotkań z rzędu licząc wszystkie rozgrywki, jednak obecnie notują serię dwóch remisów z rzędu w Premier League. W minionym tygodniu bezbramkowo zremisowali z Brentford, a w sobotę podzieli się punktami z Manchesterem United.

Salzburg pozostaje niepokonany od 30 lipca i porażki z Sturm Graz w austriackiej Bundeslidze. Ostatnie pięć spotkań to trzy zwycięstwa (Admira, Austra Wiedeń i Altach) oraz dwa remisy(Dinamo Zagrzeb, Sturm Graz). W Lidze Mistrzów Salzurg po czterech meczach zajmuje drugie miejsce w tabeli tracąc jeden punkt do prowadzącej Chelsea.

Salzburg – Chelsea, historia

W pierwszym spotkaniu obu drużyn w tym sezonie Ligi Mistrzów padł remis 1:1. Wcześniej w 2019 roku obie ekipy mierzyły się w spotkaniu towarzyskim, które wygrała Chelsea 5:3.

Salzburg – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdaniem polskich bukmacherów faworytem wtorkowego meczu jest Chelsea. Kursy na wygraną The Blues w tym starciu wynoszą około 1,75. Według bukmacherów najmniej prawdopodobne jest zwycięstwo Salzburga.

Salzburg – Chelsea, przewidywane składy

Salzburg: Kohn, Dedić, Solet, Pavlović, Wober, Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard, Agyekum, Okafor, Adamu

Chelsea: Kepa, Cucurella, Silva, Chalobah, Azpilicueta, Jorginho, Loftus-Cheek, Chillwell, Mount, Sterling, Aubameyang.

Salzburg – Chelsea, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Salzburgiem a Chelsea będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 1. Pojedynek ten będzie dostępny również online w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł, natomiast wykupując abonament na sześć miesięcy z góry możesz zaoszczędzić nawet 96 złotych! W takim wypadku zapłacisz jedynie 288 zł zamiast 384 zł.

