Salernitana – Milan: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2022)

Salernitana – Milan: typy i kursy na mecz Serie A. Liga włoska wreszcie wraca do gry po mundialowej przerwie. Wicelider tabeli, czyli Milan, w 16. kolejce Serie A zagra Salernitaną. Czy „Rossoneri” rozpoczną pościg za liderem z Neapolu? Obie drużyny w tabeli dzieli osiem punktów. Smaczkiem tego spotkania jest fakt, że naprzeciw swojemu byłemu zespołowi stanie Krzysztof Piątek.

Salernitana – Milan, typy i przewidywania

Milan ciągle zajmuje drugie miejsce w tabeli i przed 16. kolejką jest osiem punktów za Napoli, które pozostaje liderem Serie A. W środę 4 stycznia o godzinie 12:30 podopieczni Stafano Piolego zmierzą się na wyjeździe z Salernitaną. „Rossoneri” są faworytem tego starcia według kursów bukmacherów. Jeżeli klub z Mediolanu chce obronić tytuł mistrzowski, to po prostu musi zgarniać trzy oczka w takich spotkaniach.

Milan wygrał w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych we włoskiej ekstraklasie. Nasz typ: zwycięstwo Milanu.

Salernitana – Milan, sytuacja kadrowa

W obozie gospodarzy nie zagrają Antonio Candreva (czerwona kartka) oraz kontuzjowani Giulio Maggiore, Pasquale Mazzocchi, Luigi Sepe i Norbert Gyomber. Jeśli chodzi o ekipę „Rossonerich”, to na boisku nie należy spodziewać się Alessandro Florenziego, Zlatana Ibrahimovicia, Mike’a Maignana, Fode Ballo-Toure, Rade Krunicia, Juniora Messiasa, Divocka Origiego oraz Ante Rebicia.

Salernitana – Milan, ostatnie wyniki

Salernitana w dwóch ostatnich meczach Serie A, jeszcze przed mundialem, poniosła dwie porażki – z Monzą (0:3) i Fiorentiną (1:2). Milan natomiast w tym samym czasie mierzył się z Fiorentiną (2:1) oraz Cremonese (0:0) notując na swoim koncie cztery punkty.

Salernitana – Milan, historia

Popularni „Rossoneri” z reguły świetnie radzą sobie w pojedynkach z drużyną z Salerno. W całej historii te zespoły czterokrotnie stawały naprzeciw siebie – Milan wygrał trzy razy i padł jeden remis. Wynikiem 2:2 zakończyło się ostatnie starcie mistrza Włoch z Salernitaną – miało to miejsce w 26. kolejce poprzedniej kampanii włoskiej ekstraklasy.

Salernitana – Milan, kursy bukmacherskie

„Rossoneri” rzecz jasna są faworytem środowego meczu Stadio Arechi. Kurs na wygraną Milanu wynosi mniej więcej 1.50, a typ na zwycięstwo Salernitany to około 6.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Salernitana – Milan, przewidywane składy

Salernitana: Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradarić; Piątek, Dia

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

Salernitana – Milan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Eleven Sports 1, a także na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Możecie zarejestrować konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium za 64 zł miesięcznie. Początek meczu na Stadio Arechi w środę 4 stycznia o godzinie 12:30.

