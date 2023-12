RB Lipsk – Young Boys: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2023)

IMAGO / eu-images Na zdjęciu: Xavi Simons

RB Lipsk – Young Boys, typy i przewidywania

Bukmacherzy uważają, że Lipsk zmagania w fazie grupowej Ligi Mistrzów zakończy zwycięstwem. Są mocne argumenty, aby tak uważać. Niemiecki klub wygrał każdy z czterech ostatnich oficjalnych domowych spotkań. Tymczasem Young Boys doznało dwóch porażek z rzędu w delegacji. Sądzę, że gospodarze podołają wyzwaniu i sięgną po zwycięstwo. Mój typ: wygrana Lipska.

RB Lipsk – Young Boys, ostatnie wyniki

Dla piłkarzy z Lipska grudzień to udany miesiąc. Zespół ten pokonał Heidenheim, chociaż tylko minimalnie. Dużo cenniejsze było pokonanie 3:2 Borussii Dortmund. W analogicznym okresie jedno spotkanie więcej rozegrało Young Boys, które ma bilans dwóch zwycięstw i jednego remisu. To daje tej drużynie fotel lidera ligi szwajcarskiej z czterema punktami nad wiceliderem.

RB Lipsk – Young Boys, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą po raz pierwszy we wrześniu tego roku. Wówczas Lipsk poradził sobie świetnie w Szwajcarii, ponieważ ograł Young Boys 3:1.

RB Lipsk – Young Boys, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania jest Lipsk. Warto jednak wziąć pod uwagę, że Young Boys walczy o trzecie miejsce w tabeli, które daje prawo gry w Lidze Europy. Spotkanie warto obstawić w Betclic zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOALPL u tego bukmachera, można skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł.

RB Lipsk – Young Boys, kto wygra

RB Lipsk – Young Boys, przewidywane składy

RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky Rezerwowi ▼ 1 Peter Gulacsi 2 Mohamed Simakan 3 Christopher Lenz 5 El Chadaille Bitshiabu 11 Timo Werner 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 18 Fabio Carvalho 25 Leopold Zingerle 26 Ilaix Moriba 30 Benjamin Sesko 44 Kevin Kampl 1 Anthony Racioppi 8 Lukasz Lakomy 11 Ebrima Colley 13 Mohamed Ali Camara 14 Miguel Chaiwa 17 Saidy Janko 19 Noah Persson 22 Donat Rrudhani 28 Fabian Lustenberger 35 Silvere Ganvoula 39 Darian Males RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Young Boys Berno Raphaël Wicky Rezerwowi ▼ 1 Peter Gulacsi 2 Mohamed Simakan 3 Christopher Lenz 5 El Chadaille Bitshiabu 11 Timo Werner 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 18 Fabio Carvalho 25 Leopold Zingerle 26 Ilaix Moriba 30 Benjamin Sesko 44 Kevin Kampl 1 Anthony Racioppi 8 Lukasz Lakomy 11 Ebrima Colley 13 Mohamed Ali Camara 14 Miguel Chaiwa 17 Saidy Janko 19 Noah Persson 22 Donat Rrudhani 28 Fabian Lustenberger 35 Silvere Ganvoula 39 Darian Males

RB Lipsk – Young Boys, transmisja meczu

Środowy mecz RB Lipsk – Young Boys będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 2. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

