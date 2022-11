Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Rayo Vallecano – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. 13. kolejkę ligi hiszpańskiej zajmą derby Madrytu, choć nie zagra w nich Atletico. Real Madryt na swoim stadionie podejmie Rayo Vallecano.

Campo de Futbol de Vallecas LaLiga Rayo Vallecano Real Madryt

Rayo Vallecano – Real Madryt, typy i przewidywania

Choć na papierze Rayo Vallecano może zdawać się zespołem z góry skazanym na porażkę w spotkaniu z Realem Madryt, w ostatnich tygodniach udowadnia, że stać je na wygrywanie z wyżej notowanymi rywalami. Przekonała się o tym w ubiegłej kolejce Sevilla, wcześniej udało się też wygrać wysoko z Cadiz. Czerwone szarfy to drużyna nieprzewidywalna, która przegrała tylko jeden z poprzednich pięciu meczów. Jej statystyki w starciach z Realem Madryt nie napawają jednak optymizmem.

Dość nieoczekiwanie Real Madryt potknął się w poprzedniej kolejce, rywalizując z Gironą. Remis 1:1 oznaczał, że tylko do jednego punktu stopniała jego przewaga w tabeli La Liga nad FC Barceloną. Pojawiły się już też pierwsze problemy wobec braku Karima Benzemy, który znów leczy uraz. Viniciusa Jr. nie było stać na przejęcie roli lidera drużyny, a do tego z gry w bezmyślny sposób wykluczył się Toni Kroos, który zobaczył drugą żółtą kartkę. Los Blancos potrzebują w poniedziałek zwycięstwa, żeby przeskoczyć w tabeli Dumę Katalonii, który swój mecz wygrała i zaczęła tym samym wywierać presję. Nasz typ: Real Madryt Powyżej 1.5 gola.

Rayo Vallecano – Real Madryt, ostatnie wyniki

8 października. Wówczas po raz ostatni Rayo Vallecano przegrało ostatni mecz ligowy. Lpesza okazała się wyraźnie Almeria. Od tamtej pory ekipa z de Vallecas zremisowała z Getafe i Atletico Madryt, a następnie wygrała z Cadiz i Sevillą. Zdecydowanie nie należy ich lekceważyć.

Aż dwukrotnie w ostatnim czasie Real zgubił punkty, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe. Królewscy po zwycięstwach nad Elche i Sevillą zanotowali porażkę w meczu Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk, a następnie zremisowali 1:1 z Gironą. Nastroje poprawili sobie przy okazji ostatniego meczu europejskich pucharów. Gładko udało im się wygrać z Celtikiem Glasgow 5:1.

Rayo Vallecano – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Gospodarze w tym meczu nie będą mogli liczyć na Andresa Martina i Jose Pozo, którzy z powodu urazów nie znaleźli się w kadrze meczowej. Brakuje w niej również Randy’ego Nteki, który pauzuje za czerwoną kartkę.

Carlo Ancelotti w starciu z Rayo będzie musiał poradzić sobie bez Karima Benzemy który znów nabawił się urazu. Oprócz Francuza zabraknie kontuzjowanego Antonio Ruedigera i zawieszonego za kartki Toniego Kroosa.

Rayo Vallecano – Real Madryt, historia

Od 2000 roku Real Madryt sukcesywnie wygrywa każdy mecz z Rayo Vallecano. To już 22 spotkania z rzędu. Czerwone Szarfy nie potrafią znaleźć żadnego sposobu na to, żeby urwać Los Blancos choćby punkt. W ostatnich latach różnica między tymi zespołami w meczach bezpośrednich nie była duża. Zawsze jednak, na korzyść Realu.

Rayo Vallecano – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Niewielkie szanse bukmacherzy przyznają Rayo Vallecano. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to aż 5.25, podczas gdy typ na Real Madryt wynosi ok. 1.70. Remis wyceniany jest w przedziale między 4.00, a 4.20. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Rayo Vallecano – Real Madryt, przewidywane składy

Rayo: Dimitrievski – Fran Garcia, Catena, Lejeune, Balliu – Oscar Valentin, Santi Comesana, Alvaro Garcia, Trejo, Isi Palazon – Sergio Camello

Real: Courtois – Carvajal, Alaba, Eder Militao, Mendy – Modric, Tchouameni, Camavinga – Vinicius Jr. Rodrygo, Valverde

Rayo Vallecano – Real Madryt, transmisja

Transmisję ze spotkania Rayo z Realem Madryt znajdziecie na antenie Eleven Sports 1. Początek poniedziałkowej rywalizacji już o godzinie 21:00. Zupełnie za darmo transmisję będzie można obejrzeć także w usłudze STS TV. Dostęp do niej uzyskamy rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

