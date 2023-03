PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Lewandowski

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

W poniedziałek 6 marca o godzinie 19:00 Radomiak Radom podejmie u siebie Zagłębie Lubin w meczu w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły są w niezłej dyspozycji po powrocie ligowej rywalizacji. Zieloni plasują się na ósmym miejscu w tabeli, a Miedziowi mają tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Mecz na na Stadionie MOSiR będzie szczególny dla szkoleniowca gospodarzy – Mariusza Lewandowskiego – który w przeszłości był związany z Zagłębiem Lubin.

Zieloni notują serię pięciu spotkań bez porażki. Według nas, ta passa zostanie podtrzymana. Nasz typ: wygrana Radomiaka Radom lub remis.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym meczu obie drużyny strzelą bramkę. Typ Kuby: oba zespoły zdobędą gola – tak.

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Mariusz Lewandowski nie będzie mógł liczyć na dwóch zawodników, którzy zmagają się z kontuzjami mięśniowymi – Filipe Nascimento oraz Leandro Rossiego. Waldemar Fornalik natomiast ma do dyspozycji wszystkich swoich piłkarzy.

Radomiak – absencje:

Zagłębie – absencje:

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Zarówno Radomiak Radom, jak i Zagłębie Lubin dobrze wygląda w rundzie wiosennej ligowych rozgrywek. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego nie ponieśli żadnej porażki – dwa zwycięstwa oraz trzy remisy. Zieloni w tamten weekend wygrali 3:1 z Lechią Gdańsk. Zagłębie Lubin w tym samym czasie odnotowało trzy zwycięstwa i dwie porażki. Miedziowi tydzień temu pokonali Miedź Legnica 2:1.

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, historia

Obie ekipy mierzyły się ze sobą tylko trzy razy w całej historii. Raz wygrał Radomiak Radom, raz triumfowało Zagłębie Lubin i padł jeden remis. Zieloni w 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy 2022/2023 pokonali Miedziowych 1:0 na ich terenie.

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Stadionie MOSiR nie ma zdecydowanego faworyta. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 2.20, a typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to około 3.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.35. Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Stadionie MOSiR w poniedziałek 6 marca o godzinie 19:00.

