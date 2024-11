Radomiak Radom – Stal Mielec: Typy, kursy, zapowiedź (24.11.2024)

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Radomiak Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 14:43 .

Radomiak Radom – Stal Mielec: przewidywania

Pierwszym niedzielnym meczem 16. kolejki PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Radomiakiem Radom a Stalą Mielec. Będzie to starcie dwóch przeciętnych a być może nawet słabych zespołów w tym sezonie. Gospodarze do tej pory uzbierali 16 oczek i daje im to 13. miejsce w tabeli, zaś Stal Mielec ma jeden punkt mniej, ale jest na lokacie numer 15. Wydaje się więc, że jest to starcie być może nawet dwóch kandydatów do spadku, bowiem z pewnością Stal w tym gronie może się kręcić, zaś Radomiak pomimo wielu chęci ma problem z przeskoczeniem pewnego poziomu. Mój typ na to spotkanie: Remis.

Radomiak Radom – Stal Mielec: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów są dość podobne, choć z lekką przewagą na korzyść Radomiaka. Gracze Zielonych w pięciu ostatnich starciach zainkasowali w sumie siedem punktów. Pokonali w ostatniej kolejce Pogoń Szczecin na wyjeździe 1:0 oraz wcześniej zremisowali z Piastem Gliwice 1:1. Zwycięstwem zakończyła się także potyczka z Puszczą Niepołomice.

Stal Mielec z kolei również wygrała w ostatniej kolejce i było to starcie z Puszczą Niepołomice. Wcześniej jednak ulegli Rakowowi Częstochowa oraz podzielili się punktami z Zagłębiem Lubin.

Radomiak Radom – Stal Mielec: historia

Ostatni mecz tych drużyn miał miejsce w marcu 2024 roku. Wówczas Radomiak wygrał na własnym terenie 2:1. Z kolei w pierwszym meczu poprzedniego sezonu było 2:0 dla Stali Mielec. Biorąc pod uwagę jeszcze wcześniejszą kampanię, to znów przed własną publicznością lepiej prezentował się Radomiak, ale na wyjeździe padł remis 1:1. Stal ostatnie punkty w Radomiu zdobyła w marcu 2022 roku.

Radomiak Radom – Stal Mielec: kto wygra?

Radomiak Radom – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Radomiak Stal Mielec 1.98 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 14:43 .

Radomiak Radom – Stal Mielec: transmisja

Ten mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online. Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

