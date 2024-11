Radomiak Radom – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Pyrka

Radomiak – Piast: typy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu będzie Piast Gliwice. Natomiast znając tendencję gości do dzielenia się punktami, warto ubezpieczyć się dodatkowo podpórką w postaci remisu. Dodatkowo, aby podwyższyć nieco kurs, warto dodać liczbę bramek powyżej 1.5. Zarówno Radomiak Radom, jak i Piast Gliwice w czterech z pięciu ostatnich spotkań pokrywały tę linię. Mój typ: Piast wygra lub zremisuje i powyżej 1.5. goli.

Radomiak – Piast: ostatnie wynik

Podopieczni Bruno Baltazara w pięciu ostatnich meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Komplet punktów zdobyli w meczu z Puszczą Niepołomice, wygrywając (2:0). Goryczy porażki doznali natomiast w starciach ze Śląskiem Wrocław (0:3), Lechem Poznań (1:2), Rakowem Częstochowa (0:2) i Zagłębiem Lubin (0:1). Obecnie zajmują 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów.

Piast Gliwice po 13. kolejkach bieżącego sezonu jest na 7. miejscu w lidze i ma na swoim koncie 19 punktów. W ostatnim meczu wygrali z Arką Gdynia w Pucharze Polski (3:1). Z kolei wcześniej zremisowali w Ekstraklasie z Lechią Gdański (3:3) i wygrali z Koroną Kielce (2:0). Przed serią dobrych spotkań przydarzyły się im dwie porażki z Pogonią Szczecin (0:1) i Jagiellonią Białystok (0:1).

Radomiak – Piast: historia

W poprzednim sezonie lepszy bilans meczów bezpośrednich ma Radomiak Radom. Zieloni zremisowali przed własną publicznością z Piastem (0:0). Z kolei na wyjeździe pokonali ich (3:2). Natomiast w kampanii 2022/2023 jedno spotkanie wygrała drużyna ze Śląska (1:0), a jedno ekipa z województwa Mazowieckiego (2:1).

Radomiak – Piast: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieco większe szanse na zwycięstwo ma Piast Gliwice. Analitycy oszacowali kurs ich wygraną na poziomie ok. 2.50, zaś triumf Radomiaka można postawić ze współczynnikiem ok. 3.00. Remis oszacowano z kursem 3.25.

Radomiak – Piast: kto wygra?

Radomiak – Piast: przewidywane składy

Radomiak Bruno Baltazar Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Radomiak Bruno Baltazar 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-1-1 4-4-1-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 6 Bruno Jordão 8 Luizão 9 Leandro Rossi 14 Damian Jakubik 20 Radoslaw Cielemecki 27 Rafal Wolski 44 Wiktor Koptas 70 Vagner 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski 2 Jakub Lewicki 3 Miguel Muñoz 4 Jakub Czerwinski 9 Fabian Piasecki 10 Patryk Dziczek 15 Levis Pitan 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 31 Oskar Lesniak 33 Karol Szymanski 92 Damian Kadzior 96 Tihomir Kostadinov

Radomiak – Piast: transmisja meczu

Spotkanie odbędzie się w niedzielę (3 listopada) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 360. Z kolei w internecie można oglądać mecz w usłudze Canal+ Online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W cenie otrzymacie także spotkania La Ligi, Ligi Mistrzów i Premier League.

