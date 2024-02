PSG – Rennes: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2024)

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Rennes, typy i przewidywania

W marcu ubiegłego roku doszło do sensacji i piłkarze Stade Rennes wygrali na Stade de Princes 2:0. Nie spodziewamy się jednak, by w niedzielę mogło dojść do podobnego rozstrzygnięcia. Paryżanie są w dobrej formie i naszym zdaniem zainkasują trzy punkty. Nasz typ: Rennes nie strzeli gola.

PSG – Rennes, sytuacja kadrowa

Rennes Zawodnik Powrót Fabian Rieder Uraz stopy Początek marca 2024 Enzo Le Fée Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Azor Matusiwa Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Christopher Wooh Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Początek marca 2024 Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Początek marca 2024 Sergio Rico Uraz głowy Początek kwietnia 2024 Milan Skriniar Uraz kostki Początek marca 2024 Layvin Kurzawa Kontuzja pleców Początek marca 2024 Kang-in Lee Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Achraf Hakimi Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

PSG – Rennes, ostatnie wyniki

Paryżanie mieli przed tą kolejką 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Brestem. Ostatnie tygodnie przyniosły drużynie mistrza kraju pięć zwycięstw z rzędu. Wśród pokonanych znaleźli się Lille, Brest czy Nantes. PSG wygrało też w Lidze Mistrzów w ramach 1/8 finału z Realem Sociedad.

Można się zastanawiać jak na morale drużyny wpłynie informacja, że po sezonie do Realu Madryt odejdzie lider ekipy, Kylian Mbappe. W tym tygodniu gruchnęła wiadomość, że Francuz podpisał już umowę z Królewskimi.

Stade Rennes to siódma siła tabeli Ligue 1. W ostatnich tygodniach spisywała się całkiem solidnie, pokonując m.in. Le Havre, Montpellier czy Clermont. Od początku tego roku Rennes przegrało tylko jeden mecz – w Europa League przeciwko Milanowi (0:3).

PSG – Rennes, historia

Będzie to drugie spotkanie tych ekip w tym sezonie. Jesienią na boisku Stade Rennes paryżanie wygrali bez większych problemów 3:1. Bramki strzelali Vitinha, Hakimi i Kolo Muani.

PSG – Rennes, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest PSG. Paryżanie są praktycznie bezbłędni w tym sezonie Ligue 1, gdy grają u siebie. Jeśli jednak uważasz, że może dojść do niespodzianki w tym starciu, to zachęcamy do skorzystania z oferty STS. STS kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł, w których znajdziesz również zakład bez ryzyka.

PSG – Rennes, kto wygra

PSG – Rennes, przewidywane składy

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Rennes Julien Stéphan Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Rennes Julien Stéphan Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 8 Fabian Ruiz 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 33 Warren Zaïre-Emery 38 Ethan Mbappe 1 Gauthier Gallon 10 Amine Gouiri 15 Christopher Wooh 17 Guela Doue 34 Ibrahim Salah 36 Alidu Seidu 40 Geoffrey Lembet 43 Mahamadou Nagida 99 Bertug Yildirim

PSG – Rennes, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek francuskiej Ligue 1 między PSG a Stade Rennes będzie transmitowany na żywo na kanałach Canal+Sport 5 oraz Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

