Przed 8. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

Przed nami już 8. kolejka w ramach rozgrywek Ligue 1. Jak spiszą się liderzy z Paryża, którzy tym razem zagrają w delegacji z Lyonem? Ciekawie powinno być także w starciu Marsylia – Rennes. Przeczytaj poniżej opisy trzech konfrontacji. Sprawdź także kursy bukmacherskie oraz nasze typy na wszystkie potyczki 8. kolejki.

Lyon – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze PSG kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa w tym sezonie ligowym. Ostatnio piłkarze klubu ze stolicy skromnie pokonali u siebie Brest 1:0. Bramkę na wagę trzech oczek dla mistrzów Francji zdobył Neymar, który skorzystał z fantastycznego podania od Lionela Messiego. Obecnie gracze PSG są na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Do tej pory zgromadzili 19 punktów. Rywale przystąpią do tego spotkania po dwóch kolejnych porażkach. Gospodarze tej konfrontacji ostatnio okazali się słabsi od Monaco (1:2). W tym momencie piłkarze Lyonu są na piątym miejscu w tabeli. Jak na razie zdobyli 13 oczek. Wydaje nam się, że tutaj atut własnego stadionu nie będzie wystarczający i finalnie lepsi okażą się gracze PSG.

Marsylia – Rennes. Typy, kursy, zapowiedź

Olympique Marsylia po raz drugi z rzędu zagra na swoim stadionie. Ostatnio zawodnicy tej drużyny zwyciężyli po ciekawym spotkaniu z Lille 2:1. Dla gospodarzy była to piąta kolejna ligowa wiktoria. Obecnie zawodnicy z Marsylii są na drugim miejscu. W sumie zdobyli tyle samo punktów, co paryżanie, czyli 19. Gospodarze są faworytami także niedzielnego spotkania. Goście dopiero rozkręcają się w tym sezonie. W siedmiu kolejkach zawodnicy tej drużyny zanotowali trzy zwycięstwa oraz po dwa remisy i porażki. W ostatniej serii gier piłkarze Rennes zdecydowanie ograli na swoim terenie Auxerre 5:0. Teraz jednak rywal będzie ze zdecydowanie wyższej półki.

Nantes – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze Lens są faworytami niedzielnego spotkania przeciwko Kanarkom. Gospodarze w tym momencie zajmują 15. miejsce w ligowej tabeli. W trzech poprzednich meczach zawodnicy Nantes nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Przed kilkoma dniami przegrali natomiast na wyjeździe z Morszczukami z Lorient 2:3. Piłkarze Lens są na najniższym stopniu podium. Do tej pory my zdobyli 17 punktów. Zanotowali pięć zwycięstw oraz dwa remisy. Ostatnio pokonali na swoim terenie Troyes 1:0. Goście są w dobrej formie i mogą wykorzystać słabości po stronie Kanarków, którzy grają w tym sezonie stosunkowo słabo.

Ligue 1 – typy na 8. kolejkę

Piątek (16 września)

21:00 Auxerre – Lorient (1)

Sobota (17 września)

17:00 Montpellier – Strasbourg (x)

21:00 Lille – Toulouse (1)

Niedziela (18 września)

13:00 Reims – Monaco (x)

15:00 Brest – Ajaccio (x)

15:00 Clermont – Troyes (1)

15:00 Marsylia – Rennes (x)

15:00 Nice – Angers (1)

17:05 Nantes – Lens (2)

20:45 Lyon – PSG (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

8. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

