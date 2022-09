Przed 8. kolejką Bundesligi. Typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Fani Bundesligi mogą wreszcie odetchnąć, bo wrześniowa przerwa reprezentacyjna dobiegła wreszcie końca, co oznacza, że w najbliższy weekend wracają rozgrywki ligi niemieckiej. Już na starcie będziemy świadkami hitu – Bayern Monachium zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Co jeszcze czeka nas w najbliższy weekend?

Bayern – Bayer. Typy, kursy, zapowiedź

Julian Nagelsmann zdaje sobie sprawę przed meczem z Bayerem Leverkusen, że cztery kolejne mecze bez zwycięstwa w Bundeslidze to już i tak za dużo. Bayern jest w dołku, a w piątek przyjdzie im się zmierzyć z dysponującą sporym potencjałem w ofensywie drużyną. Aptekarze również nie weszli dobrze w sezon, jednak powoli się rozkręcają, a znać o sobie daje znów Patrik Schick. Czeski napastnik jest zdecydowanie najgroźniejszą bronią w arsenale Aptekarzy, na której opiera się cała ofensywa. Defensorzy Bawarczyków powinni się mieć zdecydowanie na baczności. Kibice spodziewają się także więcej od napastników, a przede wszystkim Sadio Mane.

FC Koeln – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Dortmundczycy wygrali co prawda w poprzedniej kolejce Derby Zagłębia Ruhry, jednak zaprezentowali się ze słabej strony jeśli chodzi o skuteczność. Sprowadzony w roli zastępstwa dla walczącego z nowotworem Sebastiana Hallera Anthony Modeste jak na razie nie zapewnia odpowiedniej jakości w ataku i po ośmiu meczach dla Borussii ma na koncie tylko jedną bramkę. Rywal z którym przyjdzie im się zmierzyć w sobotę nie prezentuje się tak dobrze jak w ubiegłym sezonie, jednak zdecydowanie nie należy go lekceważyć. FC Koeln to dobrze zorganizowana drużyna, która strzela jak na razie więcej bramek od BVB. To akurat nie wyczyn. Borussia Dortmund po siedmiu meczach ma na koncie dziewięć trafień. Tylko siedem drużyn z Bundesligi trafiało do siatki rzadziej.

Eintracht – Union. Typy, kursy, zapowiedź

Union dość nieoczekiwanie na starcie rozgrywek urósł do roli czarnego konia i prowadzi w tabeli Bundesligi z 17 punktami dorobku. Drużyna rozpoczęła zmagania w Lidze Europy od dwóch porażek, ale jak widać skupia się przede wszystkim na lidze, co jest w pełni zrozumiałe. Drużyna z Berlina wygląda pewnie w obronie, a do tego jest skuteczna. To z kolei zasługa Sheraldo Beckera i Jordana Siebatcheu. Obaj napastnicy są w dobrej dyspozycji i mogą postraszyć kiepską w tym sezonie defensywę Eintrachtu. Orły to ekipa, która na hype z poprzednich rozgrywek Ligi Europy stara się wejść w nowy sezon, lecz jak na razie niespecjalnie jej to wychodzi.

Program 8. kolejki Bundesligi:

Piątek (30 września):

20:30 Bayern Monachium – Bayer Leverkusen (BTTS)

Sobota (1 października):

15:30 FC Koeln – Borussia Dortmiund (BTTS)

15:30 Eintracht Frankfurt – Union Berlin (X2)

15:30 RB Lipsk – VFL Bochum (1)

15:30 Freiburg – Mainz (1)

15:30 Wolfsburg – Stuttgart (-2.5)

18:30 Werder Brema – Borussia Moenchengladbach (X2)

Niedziela (2 października):

Hertha Berlin – Hoffenheim (2)

Schalke – Augsburg (-2.5)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

