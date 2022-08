Przed 5. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Neymar Junior

W 5. kolejce Ligue 1, która zostanie w całości rozegrana w środę, nie zabraknie ciekawych starć. Kto zanotuje kolejne zwycięstwa? Czy gracze Toulouse będą w stanie zatrzymać PSG? Przeczytaj opisy najciekawszych konfrontacji. Sprawdź też kursy, które są obecnie wystawione przez podmioty bukmacherskie.

Toulouse – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Paryżanie powinni poradzić sobie w środowej potyczce. Do tej pory goście tego spotkania zostali zatrzymani – w tym sezonie – tylko jeden raz. Miało to miejsce kilka dni temu. Wtedy to paryżanie podejmowali u siebie Monaco. Ten mecz zakończył się bramkowym remisem 1:1. Gospodarze rozpoczęli sezon od zdobycia pięciu punktów w trzech kolejkach. Kilka dni temu gracze Toulouse pojechali na wyjazdowe spotkanie do Nantes. Tam spisali się bardzo słabo i przegrali 1:3. Nie zwiastuje to niczego dobrego – patrząc z perspektywy tego klubu – przed środowym spotkaniem z mistrzami Francji.

Marsylia – Clermont. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Marsylii rozkręcają się z kolejki na kolejkę. Gospodarze mają już dziesięć punktów i w tym momencie zajmują drugie miejsce. Kilka dni temu gracze Marsylii rywalizowali w delegacji z Nice. W sumie zapowiadało się na to, że ten mecz będzie dość wyrównany. Tymczasem Marsylia już do przerwy prowadziła 3:0. Ostatecznie wynik tego spotkania nie uległ zmianie. Wydaje nam się, że teraz Marsylia pójdzie za ciosem. Zwłaszcza że goście ostatnio zaprezentowali się przeciętnie. Piłkarze Clermont przegrali na wyjeździe z Lorient 1:2. Goście są aktualnie na dziewiątej pozycji.

Lens – Lorient. Typy, kursy, zapowiedź

Faworytami są gracze Lens. Przemysław Frankowski oraz spółka aktualnie są na najniższym stopniu podium. Do tej pory gospodarze zdobyli dziesięć punktów. Zanotowali trzy zwycięstwa oraz tylko jeden remis. W poprzednią sobotę zawodnicy Lens podejmowali Rennes. To wyrównane spotkanie ostatecznie zakończyło się po myśli gospodarzy, którzy triumfowali 2:1. Całkiem dobrze spisują się także goście. Aktualnie piłkarze tego zespołu zajmują piąte miejsce. Goście zdobyli już siedem punktów, a grali tylko trzykrotnie. Wydaje nam się, że w tym meczu trzy punkty zostaną jednak na Stade Bollaert-Delelis w Lens.

Ligue 1 – typy na 5. kolejkę

Środa (31 sierpnia)

19:00 Angers – Reims (2)

19:00 Lyon – Auxerre (1)

19:00 Monaco – Troyes (1)

19:00 Montpellier – Ajaccio (2)

19:00 Strasbourg – Nantes (x)

21:00 Lens – Lorient (1)

21:00 Marsylia – Clermont (1)

21:00 Lille – Nice (x)

21:00 Rennes – Brest (x)

21:00 Toulouse – PSG (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

5. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 17:00 31 August 2022 Strasbourg Nantes 1.87 3.55 4.00 1.90 3.70 4.20 1.91 3.75 4.20 17:00 31 August 2022 Monaco Troyes 1.37 5.15 7.95 1.36 5.50 8.00 1.37 5.60 8.40 17:00 31 August 2022 Montpellier AC Ajaccio 2.11 3.25 3.50 2.10 3.50 3.60 2.15 3.45 3.65 Pokaż 7 więcej spotkań 17:00 31 August 2022 Angers Reims 2.48 3.20 2.85 2.50 3.40 2.90 2.55 3.35 2.95 17:00 31 August 2022 Lyon Auxerre 1.30 6.15 8.45 1.28 6.00 10.00 1.29 6.60 9.60 19:00 31 August 2022 Lens Lorient 1.53 4.25 5.75 1.53 4.40 6.00 1.53 4.40 6.00 19:00 31 August 2022 Toulouse Paris Saint-Germain 10.00 7.25 1.23 11.00 7.50 1.22 11.00 7.00 1.22 19:00 31 August 2022 Lille Nice 1.96 3.45 3.75 2.00 3.60 3.90 1.97 3.55 3.85 19:00 31 August 2022 Marseille Clermont Foot 1.36 5.05 8.20 1.36 5.25 8.50 1.36 5.20 8.20 19:00 31 August 2022 Rennes Brest 1.49 4.50 5.80 1.50 4.75 6.00 1.49 4.70 6.00 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2022 19:15 .

