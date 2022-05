Przed 33. kolejką PKO Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze Lecha

Jesteśmy coraz bliżej poznania odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące sezonu 2021/22 w polskiej PKO Ekstraklasie. Kto zdobędzie mistrzostwo Polski? Jakie drużyny spadną z ligi? Przed nami jeszcze tylko 18 spotkań. Połowa z nich zostanie rozegrana w najbliższej 33. kolejce. Przeczytaj opisy najciekawszych potyczek i dowiedz się, jakie są nasze typy na wszystkie konfrontacje.

Zagłębie – Raków. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Piotra Stokowca zanotowali ostatnio bardzo ważną wygraną. Miedziowi pokonali w delegacji Radomiaka Radom 6:1. Na skutek tej wiktorii gospodarze wyprzedzają Wisłę Kraków już o cztery punkty. Czy to wystarczy do utrzymania? Być może, aczkolwiek teraz przed podopiecznymi Piotra Stokowca dwa bardzo trudne spotkania. W ostatniej kolejce Miedziowi zagrają zaś na wyjeździe z Lechem Poznań, który będzie chciał przypieczętować mistrzostwo kraju.

Piłkarze Marka Papszuna do ostatniej kolejki mieli wszystko w swoich rękach w kontekście rywalizacji o pierwsze miejsce na koniec sezonu. W poprzednią niedzielę zawodnicy z Częstochowy podejmowali u siebie Cracovię. Do przerwy podopieczni Marka Papszuna prowadzili 1:0. W drugiej połowie wyrównał rumuński pomocnik Sergiu Hanca i mecz zakończył się remisem 1:1. Teraz to Raków Częstochowa jest na drugim miejscu i musi liczyć na to, że Lech Poznań straci punkty.

Warta – Lech. Typy, kursy, zapowiedź

Warta Poznań jest już pewna ligowego utrzymania. Wszystko za sprawą zwycięstwa w ostatniej kolejce. Zawodnicy z Wielkopolski pewnie triumfowali na wyjeździe z Wisłą Płock 3:0. Gole zdobyli Miłosz Szczepański, Mateusz Kupczak oraz Frank Castaneda. W tym momencie piłkarze Warty Poznań zajmują jedenaste miejsce i mają osiem punktów przewagi nad strefą spadkową.

Piłkarze Lecha Poznań przystępowali do wyjazdowego spotkania z Piastem Gliwice wiedząc, że Raków Częstochowa stracił punkty w domowej potyczce z Cracovią. Podopieczni Macieja Skorży do przerwy prowadzili 1:0 po trafieniu Jakuba Kamińskiego. Wyrównał zaraz na początku drugiej połowy Damian Kądzior. W końcówce piłkarze z Wielkopolski przechyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Bramkę zdobył Mikael Ishak i teraz to Lech Poznań jest na pierwszym miejscu (dwa punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa).

Radomiak – Wisła. Typy, kursy, zapowiedź

Podopieczni Mariusza Lewandowskiego zaprezentowali się fatalnie w ostatniej kolejce. Radomiak Radom przegrał z Zagłębiem Lubin aż 1:6. Gospodarze wciąż czekają na następne zwycięstwo w PKO Ekstraklasie. Dokładnie od 27 lutego. Wtedy to Radomiak Radom pokonał u siebie Lechię Gdańsk 2:0.

Piłkarze Jerzego Brzęczka po remisie z Jagiellonią 0:0 pozostają z jednym zwycięstwem w tym roku kalendarzowym. Aktualnie Wisła Kraków jest na 18. miejscu. Biała Gwiazda zgromadziła zaledwie 31 punktów. Goście cały czas mają jednak szansę na utrzymanie. Muszą jednak zacząć wygrywać swoje potyczki. Wydaje się, że Wisła Kraków może triumfować na stadionie w Radomiu. Obecnie podopieczni Mariusza Lewandowskiego są bowiem kompletnie bez formy.

Program 33. kolejki PKO Ekstraklasy

Piątek (13 maja)

18:00 Cracovia – Płock (1)

20:30 Jagiellonia – Legia (x)

Sobota (14 maja)

12:30 Bruk-Bet – Piast (1x)

15:00 Warta – Lech (2)

17:30 Zagłębie – Raków (2)

20:00 Lechia – Pogoń (1)

Niedziela (15 maja)

12:30 Stal – Śląsk (1)

15:00 Górnik Zabrze – Łęczna (1)

17:30 Radomiak – Wisła (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

