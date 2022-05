Warta – Lech: typy, kursy, zapowiedź (14.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Grodzisk Wielkopolski będzie areną zmagań derbów Poznania, w których o zwycięstwo zagrają Warta i Lech. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Lech Poznań 10.0 5.20 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2022 23:42 .

Warta – Lech, typy i przewidywania

Derby Poznania są wyjątkowe w skali Polski. Warta i Lech mają bowiem przyjazne stosunki, a kibice obu drużyn wzajemnie życzą sobie jak najlepiej. To powoduje, że według wielu osób gospodarze pozwolą wygrać gościom, którzy walczą o mistrzostwo Polski. Nie spodziewamy się takiego scenariusza. Warta chce sprawić niespodziankę i pozbawić rywala punktów. My sądzimy jednak, że to przyjezdni opuszczą Grodzisk w lepszych nastrojach. Zwłaszcza, że Lech wygrał 9 z 15 ostatnich meczów.

Warta – Lech, ostatnie wyniki

Sytuacja w dolnej połowie tabeli Ekstraklasy jest bardzo interesująca, ponieważ kilka klubów jest zaangażowanych w grę o utrzymanie w lidze. Ten problem z głowy ma Warta, która fakt ten przypieczętowała niedawno w Płocku zwycięstwem z Wisłą. Wcześniej poznaniacy ulegli Piastowi oraz Lechii.

Zobacz także: tabela PKO Ekstraklasa

Nastroje w Lechu po przegranym finale Pucharu Polski były przykre. Drużyna zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że nie wykorzystała szansy na zdobycie dubletu na stulecie klubu. Poznaniacy są natomiast blisko wywalczenia mistrzostwa Polski. Ekipa Macieja Skorży znajduje się na szczycie w wyniku straty punktów przez Raków oraz pokonania Piasta po golu w końcówce spotkania.

Warta – Lech, historia

Na poziomie Ekstraklasy klubu te konfrontowały się ze sobą trzy razy. Żadne z derbów nie zakończyły się pomyślnie dla Warty, która strzeliła tylko jednego gola. Lech trafił do siatki zaś pięciokrotnie. Tym samym w każdej z trzech potyczek był triumfatorem.

Warta – Lech, kursy bukmacherów

Warta – Lech, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 14 maja. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Tomasz Kwiatkowski. Pierwszy gwizdek 44-letniego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzą Canal+ Sport oraz TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.