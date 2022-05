PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Stal – Śląsk: typy na mecz PKO Ekstraklasy. W pierwszym niedzielnym mecz 33. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które nie mogą być jeszcze pewne utrzymania.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Śląsk Wrocław 2.95 3.40 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2022 18:56 .

Stal – Śląsk, typy na mecz i przewidywania

Stawką tego spotkania jest utrzymanie w lidze. Gospodarzy satysfakcjonować będzie remis, z kolei gościom pewne utrzymanie da wygrana. Tym samym w Mielcu możemy spodziewać się zaciętego spotkania, ale sądzimy, że żadna drużyna nie będzie podejmowała większego ryzyka. Spodziewamy się raczej zachowawczego spotkania z obu stron i wyczekiwania na błąd przeciwnika. Dlatego też stawiamy na maksymalnie dwa gole w meczu. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Fuksiarz 1.83 poniżej 2,5 bramki Zagraj!

Stal – Śląśk, sytuacja kadrowa

W obu zespołach w niedzielnym meczu zabraknie kilku zawodników. Gospodarze będą musieli sobie poradzić bez pauzującego za kartki Kasperkiewicza, natomiast kontuzje eliminują z gry Primera i Strączka. W bramce Stali wystąpi Mrozek.

Tymczasem szkoleniowiec gości z Wrocławia Piotr Tworek nie zabierze ze sobą do Mielca Bejgera i Gretarssona.

Stal – Śląsk, ostatnie wyniki

Forma prezentowana przez obie drużyny w ostatnich tygodniach pozostawiała wiele do życzenia. Stal co prawda potrafiła pokonać przed własną publicznością 2:1 Legię Warszawa, ale dla drużyny prowadzonej przez Adama Majewskiego była to jedyna wygrana w ostatnich 11 ligowych spotkaniach. W tym czasie Stal doznała również aż ośmiu porażek, w tym jednej przed tygodniem, kiedy na wyjeździe uległa 2:3 Lechii Gdańsk.

Śląsk po raz ostatni trzy punkty na swoje konto zapisał 19 marca, kiedy w wyjazdowym meczu pokonał 2:1 Śląsk Wrocław. W kolejnych pięciu ligowych meczach wrocławianie poprawili swój dorobek o cztery oczka, nie odnosząc jednak ani jednego zwycięstwa. Zanotowali cztery remisy i doznali jednak porażki. W ostatnim swoim meczu podzielili się punktami z Pogonią Szczecin (1:1).

Na dwie kolejki przed końcem sezonu obie drużyny nie mogą być również pewne utrzymania. W niewątpliwie lepszej sytuacji jest Stal, która utrzymanie zapewni sobie, jeżeli w niedzielę zapisze na swoje konto. W przypadku porażki drużyna z Mielca będzie musiała natomiast liczyć na potknięcie Wisły Kraków w meczu z Radomiakiem Radom.

Śląsk, aby nie oglądać się na wynik meczu Wisły z Radomiakiem, aby zapewnić sobie udział w Ekstraklasie w przyszłym sezonie, musi ograć jedenastkę Mielca.

Zobacz także: aktualna tabela Ekstraklasy

Stal – Śląsk, historia

Obie drużyny na boiskach Ekstraklasy mierzyły się dotychczas trzy razy. W poprzednim sezonie obie konfrontacje zakończyły się remisami (0:0 w Mielcu i 1:1 we Wrocławiu). Z kolei w pierwszym pojedynku w obecnym sezonie górą był Śląsk, który przed własną publicznością wygrał 2:1. Wszystkie trzy gole z tym meczu padły w jego ostatnim kwadransie.

Stal – Śląsk, kursy

Według bukmacherów niedzielne spotkanie w Mielcu nie ma zdecydowanego faworyta. Kursy oferowane na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są bardzo podobne.

Stal – Śląsk, przewidywane składy

Stal: Mrozek – Czorbadżijski, Matras, Flis – Żyro, Urbańczyk, Tomasiewicz, Getinger – Sitek, Domański – Zawada

Śląsk: Putnocky – Janasik, Golla, Tamas, Stiglec – Schwarz, Mączyński – Pich, Olsen, Jastrzembski – Exposito

Stal – Śląsk, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 33. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Stalą i Śląskiem rozpocznie się o godzinie 12:30. Mecz transmitowany będzie na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sports. Skomentują go Michał Mitrut i Grzegorz Mielcarski.

Cashback do 500 zł bez obrotu Nowy bukmacher na rynku Odbierz! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.