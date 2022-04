Przed 30. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Eintrachtu Frankfurt

Tegoroczny sezon Bundesligi wkroczył w końcowy etap. W Wielkanoc zostanie rozegrana 30. kolejka Bundesligi. Wyścig po tytuł jest już rozstrzygnięty, ale całkiem ciekawie dzieje się w dole tabeli. Sprawdź nasze typy i przewidywania na wybrane pojedynki niemieckiej ekstraklasy.

Borussia Dortmund – WfL Wolfsburg

Borussia powinna obronić drugą lokatę w tabeli, jednak ten sezon i tak można uznać za rozczarowujący. Zespół Marco Rose szybko odpadł z europejskich rozgrywek. Nie raz miał okazję, by dogonić lidera, a na domiar złego nie zagra w finale Pucharu Niemiec. Tydzień temu dortmundczycy pokonali Stuttgart (2:0) po dwóch meczach z rzędu bez wygranej.

Tymczasem Wolfsburg zakończy tegoroczną kampanię na dole tabeli. Wszystko przez beznadziejną jesień i spore braki kadrowe. Po zimowej przerwie do składu Wilków wrócił Bartosz Białek. Jak dotąd Polak zagrał tylko mecz w wyjściowym składzie. Z kolei jego drużyna po trzech porażkach z rzędu przełamała się w starciu z Arminią Bielefeld (4:0).

Oba zespoły nie tak wyobrażały sobie wiosnę. Dziś większa presja ciąży na gościach, którzy od dłuższego czasu utrzymują się nad strefą spadkową. Poprzedni mecz tych drużyn zakończył się wygarną BVB (3:1). Tym razem również spodziewamy się bramkostrzelnego widowiska, dlatego stawiamy na powyżej 2,5 bramki.

FC Augsburg – Hertha Berlin

Augsburg nie przestał wierzyć w utrzymanie, stąd też na koniec ligowych zmagań zaczął częściej zbierać punkty. Rafał Gikiewicz ma więcej powodów do zadowolenia, bo Czerwono-biali zyskali trochę spokoju, uciekając ze strefy spadkowej. Nic jednak nie trwa wiecznie. Po dwóch triumfach z rzędu nadszedł mecz z Bayernem (0:1). Gospodarze zagrali dobre zawody, ale to nie wystarczyło, aby z Monachium wywieźć chociaż oczko.

Jeżeli wyniki Herthy nie ulegną znaczącej poprawie, Bundesligę czeka kolejny niespodziewany kandydat do spadku. Berlińczycy mogą podzielić los Schalke, ponieważ do tej pory wygrali tylko siedem spotkań. To zdecydowanie za mało, żeby utrzymać się w elicie. Do tego stołeczna ekipa przystąpi do najbliższego starcia po dwóch przegranych z rzędu.

Trzeba przyznać, że na przełomie ostatnich tygodni lepszą formę prezentują piłkarze Augsburga. Naszym zdaniem Gikiewicz i spółka utrzymają właściwy kurs i sięgną po całą pulę.

Arminia Bielefeld – Bayern Monachium

Arminia znacznie obniżyła loty w drugiej części sezonu. Drużyna z Bielefeld czeka na przełamanie od połowy lutego. Przez ten czas uzbierała tylko oczko, dzięki remisu ze Stuttgartem (1:1). Klubowi kibice powoli godzą się z szarą rzeczywistością, bo z poważnych tarapatów może uratować już tylko cud.

Z kolei Bayern przegrał kilka dni temu dwumecz z Villarreal (1:2) w Lidze Mistrzów. Drugi rok z rzędu Bawarczycy kończą przygodę z elitarnymi rozgrywkami na etapie ćwierćfinałów. Do tego ciągle przewija się temat odejścia Roberta Lewandowskiego. Atmosfera wewnątrz szatni przypomina bardziej pogrzebowe przytłumienie, co daje szansę gospodarzom.

Arminia powinna wziąć przykład z Bochum, kiedy to beniaminek rozbił mistrzów Niemiec (4:2). Julian Nagelsmann być może już więcej nie pozwoli na taki blamaż, jednak nasza redakcja spodziewa się w tym spotkaniu goli z obu stron.

Union Berlin – Eintracht Frankfurt

Union to na dziś jedyna duma stolicy Niemiec. Czerwoni mają chrapkę na europejskie puchary i przy dobrych wiatrach mogą wykonać plan minimum. Żeby się tak stało, trzeba punktować do końca sezonu. Na razie gospodarzom idzie nie najgorzej. Do niedzielnego meczu berlińczycy przystąpią po dwóch zwycięstwach z rzędu, w tym z Herthą w derbach (4:1).

Natomiast Eintracht kilka zszokował świat pokonując Barcę na Camp Nou (3:2). Taki obrót spraw oznacza, że Orły są w drodze do wielkiego finału Ligi Europy, co jest dość zaskakujące po osiąganych wynikach w Bundeslidze. Na ten moment zawodnicy z Frankfurtu od trzech kolejek nie zgarnęli całej puli, przegrywając ostatnią kolejkę z Freiburgiem (1:2).

Union powinien wykorzystać atut własnego boiska i dodatkowe zmęczenie rywali po grze w środku tygodnia. Tym samym większe szanse na wygraną daje się gospodarzom. Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego widowiska, stąd też postawimy na poniżej 2,5 bramki.

Bayer Leverkusen – RB Lipsk

Hitem 30. kolejki powinien okazać się właśnie ten mecz. Wszystko przez to, że obie ekipy dzieli zaledwie punkt. Bayer może skupić się już tylko na lidze. Aptekarze nie biorą udziału w żadnych innych rozgrywkach, więc łatwiej jest wówczas o dobrą dyspozycję, co tydzień. Do niedzielnej rywalizacji team z Leverkusen podejdzie po dwóch wygranych z rzędu i niespodziewanym bezbramkowym remisie z Bochum.

Z kolei RB Lipsk jeszcze jesienią spisywany był na straty. Przyjście Tadesco diametralnie odmieniło grę zawodników, którzy aktualnie walczą na trzech frontach. Byki znalazły się w półfinale Ligi Europy i Pucharze Niemiec. Lada moment będą mieli okazję awansować w ligowej klasyfikacji, ale w tym potrzebują wygranej.

Bayer średnio radził sobie w tym sezonie z wymagającymi rywalami. Co prawda, Aptekarze pokonali na jesień RB Lipsk (3:1). Tym razem spodziewamy się, że Byki zrehabilitują się po tamtej klęsce i w niedzielę zgarną całą pulę.

Program 30. kolejki Bundesligi:

sobota (16 kwietnia)

15:30 Mainz – Stuttgart (1)

15:30 BVB – Wolfsburg (powyżej 2,5 bramki)

15:30 Augsburg – Hertha (1)

15:30 Freiburg – Bochum (1)

18:30 M’Gladbach – Koeln (btts)

niedziela (17 kwietnia)

15:30 Arminia – Bayern (btts)

17:30 Union – Eintracht (poniżej 2,5 bramki)

17:30 Hoffenheim – Fuerth (1)

19:30 Bayer – Lipsk (2)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

30. kolejka Bundesligi: Kursy bukmacherskie, zakład AKO

Aktualna tabela Bundesligi

