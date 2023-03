Przed 26. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedzi

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Spezia Calcio – Inter Mediolan. Typy, kursy, zapowiedź

Zmagania w 26. kolejce Serie A zainauguruje mecz Spezia kontra Inter. Gospodarze tego pojedynku są w kryzysie. Ostatnie ligowe spotkanie wygrali 15 stycznia. Od tego momentu przegrali większość meczów, więc w piątek nie będzie im łatwo o punkty.

Inter w minionej kolejce zrehabilitował się za zaskakującą porażkę z Bologną. Mediolańczycy ograli u siebie Lecce bez straty gola. Tym samym utrzymali się na pozycji wicelidera tabeli.

Juventus FC – Sampdoria Genua. Typy, kursy, zapowiedź

W tygodniu Juventus rozgrywał mecz w Lidze Europy. Turyńczycy przed własną publicznością ograli Freiburg 1:0 i są krok bliżej awansu do ćwierćfinału. Tym samym poprawili oni sobie humor po ligowej porażce z Romą.

Sampdoria jest na dnie tabeli z marnymi szansami na utrzymanie w Serie A. Nie ma w tym przypadku. Ekipa z Genui w 2023 roku wygrała tylko jedno spotkanie. Po wznowieniu rozgrywek rozprawiła się z Sassuolo.

Napoli – Atalanta. Typy, kursy, zapowiedź

Do niedawna w ligowym sezonie 2022/2023, Napoli miało na swoim koncie tylko jedną porażkę. Ostatnio statystyka ta zmieniła się na niekorzyść neapolitańczyków. Musieli oni uznać wyższość Lazio, chociaż i tak pewnie przewodzą w tabeli Serie A.

Atalanta jest w dołku formy, przez co oddaliła się od strefy Ligi Mistrzów na pięć punktów. Drużyna z Bergamo na swoją korzyść rozstrzygnęła tylko jedno z pięciu poprzednich ligowych spotkań. Niedawno Atalanta zremisowała bezbramkowo z Udinese.

Program 26. kolejki Serie A

Piątek (10.03.2023)

20:45 Spezia Calcio – Inter Mediolan (2)

Sobota (11.03.2023)

15:00 Empoli FC – Udinese Calcio (X)

18:00 SSC Napoli – Atalanta BC (1)

20:45 Bologna FC – SS Lazio (2)

Niedziela (12.03.2023)

12:30 US Lecce – FC Torino (2)

15:00 US Cremonese – ACF Fiorentina (2)

15:00 Hellas Werona – AC Monza (obie druzyny strzelą – TAK)

18:00 AS Roma – US Sassuolo (1)

20:45 Juventus FC – Sampdoria Genua (1)

Poniedziałek (13.03.2023)

20:45 AC Milan – US Salernitana (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

