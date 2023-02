Przed 25. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

24 lutego 2023 roku (meczem Lille – Brest) rozpocznie się 25. kolejka w rozgrywkach Ligue 1. Najciekawiej będzie jednak w niedzielę, kiedy to Marsylia zagra na swoim terenie z PSG. Co jeszcze wydarzy się w trakcie 25. kolejki? Sprawdź nasze typy i kursy firm bukmacherskich na wszystkie spotkania.

Marsylia – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Spotkanie Olympique Marsylia – PSG to szlagier tej kolejki. Wydaje się, że tutaj może być remis. Gospodarze są na drugim miejscu w ligowej tabeli – 52 punkty. W poprzedniej kolejce zawodnicy tej drużyny wygrali w delegacji z klubem z Tuluzy 3:2. Ekipa z Marsylii dobrze radzi sobie na swoim boisku. W tym sezonie gospodarze grali u siebie 12 razy i zdobyli 23 punkty. Paryżanie kilka dni temu wygrali u siebie z Lille 4:3 – w dramatycznych okolicznościach. Gola na wagę trzech punktów zdobył w doliczonym czasie gry do drugiej połowy Lionel Messi. Paryżanie aktualnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli (57 oczek). W czterech poprzednich meczach wyjazdowych mistrzowie Francji zanotowali tylko jedno zwycięstwo, dlatego uważamy, że ta niedzielna konfrontacja najprawdopodobniej zakończy się remisem. Goście mają większy potencjał, ale gospodarze na swoim stadionie są w stanie zdobyć jeden punkt.

Monaco – Nice. Typy, kursy, zapowiedź

Obie drużyny są w bardzo dobrej dyspozycji. Tutaj także końcowy wynik powinien zakręcić się wokół remisu. Gracze Monaco w czterech poprzednich meczach zdobyli komplet oczek. W ostatniej kolejce pokonali w delegacji Brest 2:1. Gospodarze nie stracili ani jednego oczka w Ligue 1 od 28 stycznia 2023 roku. Obecnie gospodarze są na trzecim miejscu w tabeli i mają dokładnie 50 punktów. Goście z Nicei w kilku poprzednich spotkaniach nie zanotowali ani jednej porażki. W 24. kolejce zremisowali na swoim stadionie z Reims 0:0. Co ciekawe, goście są niepokonani na krajowym podwórku już od 2 stycznia 2023 roku. Poprzednie mecze pomiędzy tymi klubami były bardzo wyrównane. Uważamy, że tak samo będzie w najbliższej potyczce, a niedzielne spotkanie zakończy się podziałem punktów.

Montpellier – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

Lens zagra w delegacji z Montpellier. Zapowiada się bardzo wyrównane spotkanie. Gospodarze obecnie zajmują 14. miejsce – 26 punktów. W 24. kolejce zawodnicy tej drużyny wygrali w delegacji z Troyes 1:0. To było drugie kolejne zwycięstwo tego klubu. Gospodarze walczą o utrzymanie, ponieważ mają tylko siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Na pewno zatem zawodnicy Montpellier zrobią wszystko, aby zdobyć minimum jeden punkt w tej konfrontacji. Rywale ostatnio się przełamali. Piłkarzy Lens wygrali na swoim terenie z Nantes 3:1. W tym momencie gracze tego klubu są tuż za podium – 49 oczek. W pięciu poprzednich spotkaniach zawodnicy przyjezdnych zanotowali tylko to jedno zwycięstwo. Wydaje się, że forma gości nie jest jeszcze do końca ustabilizowana. Zawodnicy tej ekipy nie zanotowali ani jednego wyjazdowego zwycięstwa już od 5 listopada 2022 roku. Uważamy, że ta czarna seria nie zostanie poprawiona, a to spotkanie na Stade de la Mosson także zakończy się podziałem punktów.

Ligue 1 – typy na 25. kolejkę

Piątek (24 lutego)

21:00 Lille – Brest (1)

Sobota (25 lutego)

17:00 Angers – Lyon (2)

21:00 Montpellier – Lens (x)

Niedziela (26 lutego)

13:00 Lorient – Auxerre (x)

15:00 Ajaccio – Troyes (1)

15:00 Clermont – Strasbourg (1)

15:00 Nantes – Rennes (x2)

15:00 Reims – Toulouse (x)

17:05 Monaco – Nice (x)

20:45 Marsylia – PSG (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

