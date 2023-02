Przed 23. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

23. kolejka w rozgrywkach Ligue 1 wystartuje już w piątek 10 lutego 2023 roku. W tej serii gier szczególnie ciekawie zapowiada się mecz Monaco – PSG. Sprawdź poniżej opisy kilku potyczek i dowiedz się, jakie są aktualne kursy bukmacherów na wszystkie mecze tej kolejki.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Monaco – PSG. Typy, kursy, zapowiedź

Mecz Monaco – PSG to hit tej rundy. Gospodarze zajmują w tym momencie czwarte miejsce w ligowej tabeli. We wszystkich rozegranych meczach piłkarze Monaco zdobyli 44 punkty. Ostatnio pokonali w spotkaniu wyjazdowym Clermont 2:0. Gospodarze są już od długiego czasu niepokonani w rozgrywkach ligowych. 13 listopada poprzedniego roku kalendarzowego Monaco okazało się słabsze na swoim stadionie od Marsylii (2:3). Goście to liderzy Ligue 1. Jak na razie zawodnicy PSG zdobyli 54 punkty. W sobotę paryżanie pokonali w spotkaniu domowym Toulouse 2:1. Goście w trzech poprzednich meczach zdobyli łącznie siedem punktów. Uważamy jednak, że w tej potyczce bardzo prawdopodobny jest rezultat remisowy. Gospodarze są w dobrej formie i powinni zdobyć jedno oczko przeciwko mistrzom Francji.

Clermont – Marsylia. Typy, kursy, zapowiedź

Olympique Marsylia zagra w delegacji z Clermont. Gospodarze wpadli ostatnio w dołek. Piłkarze tej drużyny w trzech poprzednich meczach nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Dodatkowo nie zdobyli nawet jednej bramki. W poprzedniej kolejce zawodnicy Clermont przegrali na swoim terenie z Monaco 0:2. W tym momencie są na jedenastym miejscu w tabeli. We wszystkich dotychczas rozegranych spotkaniach zdobyli 30 punktów. Faworytami sobotniego meczu są goście. Piłkarze tej ekipy pokonali wczoraj – w 1/8 Pucharu Francji – PSG i awansowali do kolejnej rundy tych rozgrywek. Gracze OM zajmują drugie miejsce w Ligue 1. Ostatnio przegrali na swoim terenie z Nice 1:3 i na pewno zrobią wszystko, aby zrehabilitować się i tym razem sięgnąć już po zwycięstwo. Nadarza się ku temu bardzo dobra okazja, ponieważ gospodarze są obecnie bez formy.

Zobacz także: Tabela Ligue 1

Lyon – Lens. Typy, kursy, zapowiedź

Lyon zmierzy się z Lens. W środę gospodarze awansowali (po rzutach karnych) do ćwierćfinału Pucharu Francji. Na swojej drodze wyeliminowali Lille. Warto dodać, że po podstawowym czasie gry było 2:2. Natomiast w poprzedniej kolejce ligowej gracze z Lyonu wygrali wyjazdowe spotkanie z Troyes 3:1. Obecnie piłkarze OL są na dziewiątym miejscu – 32 oczka. Goście wciąż nie mogą zanotować ligowego zwycięstwa. W poprzedniej kolejce zremisowali na wyjeździe z Brestem 1:1. Kibice Lens czekają na kolejną wiktorię już od 14 stycznia tego roku. Aktualnie zawodnicy Lens są na trzecim miejscu w tabeli. W 22. spotkaniach zdobyli łącznie 46 punktów. Stawiamy, że ten mecz zakończy się podziałem punktów. W końcu goście w pięciu poprzednich bataliach zanotowali aż trzy podziały oczek.

Ligue 1 – typy na 22. kolejkę

Piątek (10 lutego)

21:00 Nice – Ajaccio (1)

Sobota (11 lutego)

17:00 Monaco – PSG (x)

21:00 Clermont – Marsylia (2)

Niedziela (12 lutego)

13:00 Toulouse – Rennes (2)

15:00 Angers – Auxerre (x)

15:00 Lille – Strasbourg (1)

15:00 Montpellier – Brest (1)

15:00 Reims – Troyes (1)

17:05 Nantes – Lorient (1)

20:45 Lyon – Nantes (x)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

23. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 20:00 10 February 2023 Nice AC Ajaccio 1.57 3.85 6.50 1.60 4.00 6.50 1.60 3.95 6.40 16:00 11 February 2023 AS Monaco Paris Saint-Germain 2.65 3.45 2.50 2.75 3.60 2.50 2.70 3.60 2.55 20:00 11 February 2023 Clermont Foot Olympique Marsylia 4.75 3.60 1.72 5.00 3.80 1.75 5.00 3.80 1.74 Pokaż 7 więcej spotkań 12:00 12 February 2023 Toulouse Rennes 3.00 3.30 2.33 3.10 3.50 2.35 3.05 3.45 2.37 14:00 12 February 2023 Montpellier Brest 2.38 3.25 2.90 2.40 3.40 3.00 2.43 3.40 3.00 14:00 12 February 2023 Reims Troyes 1.54 4.20 5.60 1.55 4.50 5.75 1.56 4.40 6.00 14:00 12 February 2023 Angers Auxerre 2.28 3.30 3.05 2.30 3.40 3.20 2.32 3.45 3.15 14:00 12 February 2023 Lille Strasbourg 1.49 4.35 6.15 1.50 4.50 6.50 1.50 4.60 6.60 16:05 12 February 2023 Nantes Lorient 2.01 3.40 3.65 2.00 3.60 3.80 2.03 3.55 3.75 19:45 12 February 2023 Olympique Lyon RC Lens 2.37 3.40 2.85 2.40 3.50 2.90 2.41 3.55 2.95 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2023 21:27 .

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.