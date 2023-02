Przed 22. kolejką Serie A. Typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Po srogiej garze dla Juventusu i dołku, w jaki wpadł Milan, mocno zagmatwała nam się rywalizacja na szczycie w Serie A. Niezmiennie liderem pozostaje Napoli, jednak kwestia walki o pozostałe miejsca na podium stała się wyjątkowo ciekawa. Swoje pretensje do miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów zgłaszają Inter, Roma i Lazio.

Milan – Torino. Typy, kursy, zapowiedź

Fatalna passa Milanu kiedyś musi się skończyć. Rossoneri nie wygrali żadnego z ostatnich siedmiu spotkań, a ostatnie cztery zakończyły się ich porażkami. Mecze z Lazio, Sassuolo były kompromitacją pod względem wyniku. Derby Mediolanu z Interem również, jednak pod względem postawy Milanu. Podopieczni Stefano Pioliego byli całkowicie bierni, jak gdyby zadowalała ich porażka, byleby niewysoka. Zero celnych strzałów, inicjatywy. Wyglądało to fatalnie. Dlatego też fani z duszą na ramieniu podchodzą do rywalizacji z Torino, która czeka Milan już w piątek. Byki są tylko jedną pozycję w tabeli niżej, a ostatnio prezentują się całkiem nieźle. Czy Milan wreszcie wydźwignie się z kryzysu?

Lazio Rzym – Atalanta. Typy, kursy, zapowiedź

Hitem 22. kolejki Serie A będzie zdecydowanie rywalizacja Lazio Rzym z Atalantą. Oba zespoły ostatnio pogubiły nieco punktów i nie uniknęły prostych błędów. A jeśli przytrafią się one również w sobotnim spotkaniu, kibice mogą obejrzeć wiele bramek. A Orły i Orobici strzelają w tym sezonie niemało goli. W tabeli ligowej dzieli ich jedynie punkt. W przypadku zwycięstwa Atalanta zrzuciłaby Lazio z pozycji czwartej, a co za tym idzie, przybliżyła się do Ligi Mistrzów. Podopieczni Maurizio Sarriego mieli ostatnio patent na rywala i przegrali z nim tylko jeden z pięciu meczów.

Juventus – Fiorentina. Typy, kursy, zapowiedź

Potężna kara za przekręty finansowe praktycznie zamknęła szanse na walkę o tytuł mistrzowski dla Juventusu. Klub musi teraz pozbierać się i regularnie punktować w lidze, gdyż istnieje wciąż prawdopodobieństwo nałożenia na niego kolejnych sankcji. W pucharze przeciwko Lazio Stara Dama wyglądała wyjątkowo pewnie w defensywie, co charakteryzuje ją przez niemal cały sezon 2022/23. Fiorentina może mieć spore problemy z kreowaniem szans bramkowych. Viola strzela niewiele bramek, dlatego też nie spodziewamy się obejrzeć ich wiele podczas niedzielnego spotkania w Turynie.

Terminarz 22. kolejki Serie A

Piątek (10 lutego):

20:45 AC Milan – Torino (-2.5)

Sobota (11 lutego):

15:00 Empoli – Spezia (BTTS)

18:00 Lecce – Roma (1X)

20:45 Lazio – Atalanta (BTTS)

Niedziela (12 lutego):

12:30 Udinese – Sassuolo (X)

15:00 Bologna – Monza (X2)

18:00 Juventus – Fiorentina (BTTS/Nie)

20:45 Napoli – Cremonese (1 i +1.5)

Poniedziałek (13 lutego):

18:30 Hellas Verona – Salernitana (-2.5)

20:45 Sampdoria – Inter Mediolan (2)

W nawiasach nasza propozycja typów bukmacherskich.

