Przed 18. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

18. kolejka Serie A zacznie się w piątkowy wieczór. Hitem wydaje się przede wszystkim batalia SSC Napoli – AC Milan. Ciekawie powinno być jednak również w Bergamo, gdzie Atalanta zagra z Romą i w Bolonii, gdzie Bologna stanie do rywalizacji z Juventusem. Sprawdź kursy i nasze typy na mecze osiemnastej kolejki Serie A w sezonie 2021/22.

Atalanta BC – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Atalanta – Roma to jeden z ciekawszych weekendowych meczów w lidze włoskiej. Zdaniem ekspertów faworytem tej batalii są piłkarze teamu z Bergamo. Aczkolwiek podopieczni Jose Mourinho mają nadzieję na trzecie z rzędu zwycięstwo.

Atalanta w dwunastu ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrała tylko raz. La Dea może pochwalić się bilansem siedmiu z rzędu zwycięstw w Serie A. Giallorossi pozostawili natomiast ostatnio w pokonanym polu CSKA Sofię (3:2) i Spezię Calcio (2:0).

W sześciu ostatnich bojach między obiema ekipami trzy razy górą była ekipa z Bergamo. Trzy spotkania zakończyły się z kolei remisami. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w kwietniu tego roku, gdy miał miejsce rezultat 1:1. Tym razem spodziewamy się triumfu Wilków. Nasz typ: wygrana Romy.

Bologna FC – Juventus FC. Typy, kursy, zapowiedź

Rywalizacja Bologna – Juventus to starcie siódmej z dziesiątą drużyną w tabeli Serie A. Rossoblu podejdą do tej potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu. W poprzedniej kolejce ligowej bolończycy przegrali z Torino (1:2).

Tymczasem zespół Massimiliano Allegriego ostatnio tylko zremisował z Venezią (1:1). Jednocześnie Juventus traci już 12 punktów w ligowej tabeli do pierwszego Interu Mediolan. W Serie A drużyna z Turynu nie przegrała od trzech spotkań.

W każdym z jedenastu ostatnich meczów między obiema drużynami górą był Juventus. Typujemy, że również w sobotę górą w tego typu potyczce będzie team z Turynu. Nasz typ: wygrana Juventusu.

AC Milan – SSC Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Bez wątpienia najciekawszym spotkaniem w ramach 18. kolejki ligi włoskiej będzie konfrontacja Milan – Napoli. Przed tą potyczką większe szanse na zwycięstwo daje się Rossonerim. My nie jesteśmy tego tacy pewni.

Obie ekipy ostatnio zboczyły ze szlaku zwycięskich meczów. Milan tylko zremisował tydzień teamu z Udinese (1:1). Tymczasem zespół Luciano Spallettiego był zmuszony uznać wyższość Empoli (0:1).

Czerwono-czarni z Napoli po raz ostatni mierzyli się w marcu tego roku. Wówczas przegrali 0:1 po trafieniu Matteo Politano, który wykorzystał podanie Piotra Zielińskiego. My faworyta do wygranej nie będziemy wskazywać. Niemniej jesteśmy spokojni, że w tej potyczce padną minimum trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki.

Program 18. kolejki Serie A:

Piatek (17.12.2021)

18:00 SS Lazio – Genoa CFC (1)

20:45 US Salernitana – Inter Mediolan (2)

Sobota (18.12.2021)

15:00 Atalanta BC – AS Roma (2)

18:00 Bologna FC – Juventus FC (2)

20:45 Cagliari calcio – Udinese Calcio (obie drużyny strzelą – TAK)

Niedziela (19.12.2021)

12:30 ACF Fiorentina – US Sassuolo (1)

15:00 Spezia Calcio – Empoli FC (1)

18:00 UC Sampdoria – Venezia Calcio (1)

18:00 Torino FC – Hellas Werona (obie drużyny strzelą – TAK)

20:45 AC Milan – SSC Napoli (powyżej 2,5 bramki – TAK)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

18. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:30:00 2021-12-17 Lazio Genoa 1.42 4.75 7.90 1.43 4.80 7.50 1.48 4.80 7.00 20:45:00 2021-12-17 Salernitana Inter 13.00 7.15 1.20 14.50 6.80 1.21 13.50 6.80 1.22 15.00 7.80 1.20 15:00:00 2021-12-18 Atalanta Roma 1.70 4.15 4.55 1.73 4.10 4.55 1.72 4.25 4.50 1.70 4.20 4.50 18:00:00 2021-12-18 Bologna Juventus 4.15 3.55 1.93 4.15 3.60 1.92 4.10 3.65 1.89 20:45:00 2021-12-18 Cagliari Udinese 2.95 3.25 2.37 3.05 3.30 2.45 3.05 3.30 2.45 3.00 3.35 2.39 12:30:00 2021-12-19 Fiorentina Sassuolo 1.86 3.85 3.70 1.91 3.78 3.95 1.92 3.75 3.95 1.87 4.00 3.80 15:00:00 2021-12-19 Spezia Empoli 2.60 3.50 2.50 2.65 3.65 2.56 2.65 3.55 2.65 2.65 3.60 2.55 18:00:00 2021-12-19 Torino Verona 2.24 3.25 3.20 2.22 3.35 3.40 2.30 3.40 3.20 2.26 3.35 3.25 18:00:00 2021-12-19 Sampdoria Venezia 1.80 3.65 4.20 1.80 3.80 4.50 1.83 3.75 4.40 1.81 3.80 4.30 20:45:00 2021-12-19 AC Milan SSC Napoli 2.26 3.40 3.05 2.31 3.50 3.10 2.35 3.45 3.10 2.28 3.50 3.05 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. grudnia 2021 22:52 .

