Przed 10. kolejką Bundesligi. Typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze RB Lipsk

Kolejny raz w tym sezonie Bayern Monachium zgubił punkty. Starcie z Borussią Dortmund zdecydowanie nie zawiodło i aż żal, że w najbliższej kolejce nie będzie nam dane oglądać już niemieckiego klasyku. Szykuje nam się jednak wiele meczów, których rezultat trudno przewidzieć, dlatego zdecydowanie jest co śledzić.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen. Typy, kursy, zapowiedź

Poważny falstart na stanowisku trenera Bayeru Leverkusen zanotował Xavi Alonso. Aptekarze przegrali w Lidze Mistrzów aż 0:3 na własnym stadionie z FC Porto i pozbawili się niemal już szans na awans do fazy pucharowej. W równie trudnej sytuacji jest Eintracht Frankfurt, który w środę poległ w starciu z Tottenhamem Hotspur. Zdecydowanie nie był to dzień niemieckich zespołów w europejskich pucharach. Orły pozostawiły jednak po sobie całkiem pozytywne wrażenie i to one będą naszym faworytem najbliższego meczu w Bundeslidze.

Union Berlin – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Próżno szukać kibica, który wskazałby, że po dziewięciu kolejkach liderem tabeli Bundesligi będzie Union Berlin. Żelaźni znakomicie weszli w sezon i prezentują niezwykle dojrzały i atrakcyjny futbol. Widać, że sporą rolę odgrywa w przypadku ich sukcesu odpowiednie przygotowanie taktyczne i motoryczne. Piłkarze z Berlina dużo biegają i stosują wysoki pressing, czym zaskakują wielu rywali. Jako że Borussia w tym sezonie miewała problemy z meczami wyjazdowymi, spodziewamy się, że to lider tabeli będzie prowadził grę i stwarzał wiele zagrożenia pod bramką BVB.

Bayern Monachium – Freiburg. Typy, kursy, zapowiedź

Postrzelał sobie trochę Bayern Monachium w meczach z Viktorią Pilzno, sztab szkoleniowy zdaje sobie sprawę, że rywale w Bundeslidze są stabilniejsi w defensywie, aniżeli mistrz Czech. Z tego też powodu do meczu z Freiburgiem Bawarczycy muszą podejść skoncentrowani i ofensywnie usposobieni. Czerwono-biali rozgrywają bardzo dobry sezon i przed tym meczem są wyżej w tabeli od Die Roten. Freiburg traci mało bramek, jednak niewiele też strzela. Historia jego pojedynków z Bayernem nie napawa jednak kibiców optymizmem. Z Bawarczykami nie udało im się wygrać od 2015 roku.

Program 10. kolejki Bundesligi:

Piątek (14 października):

20:30 Schalke – Hoffenheim (BTTS)

Sobota (15 października):

15:30 Eintracht – Bayer Leverkusen (1X)

15:30 VFB Stuttgart – VFL Bochum (1)

15:30 Wolfsburg – Borussia Moenchengladbach (BTTS)

15:30 Werder Brema – Mainz (-2.5)

18:30 RB Lipsk – Hertha Berlin (1)

Niedziela (16 października):

15:30 FC Koeln – Augsburg (1)

17:30 Union Berlin – Borussia Dortmund (BTTS)

19:30 Bayern Monachium – Freiburg (1. handicap -1.5)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.