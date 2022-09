Przed 1. kolejką Ligi Konferencji: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Villarreal

Liga Konferencji z punktu widzenia polskiego kibica zapowiada się bardzo ciekawie, bo rywalizować w tych rozgrywkach będzie Lech Poznań. Oprócz mistrza Polski ciekawie zapowiadają się również spotkania z udziałem Fiorentiny, czy West Ham United. Sprawdź kursy i typy na mecze Europa Conference League.

ACF Fiorentina – Rigas FC. Typy, kursy, zapowiedź

Fiorentina – Riga to rywalizacja włosko-łotewska. W roli faworyta do potyczki podejdzie przedstawiciel Serie A, który do czwartkowego boju podejdzie po remisie z Juventusem (1:1). Tym samym w pięciu kolejkach ligi włoskiej Fioletowi zainkasowali sześć oczek.

Tymczasem team z Łotwy ma za sobą podział punktów z Rigą (1:1). Tym samym Rigas FC plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 57 punktów. Ogólnie ta ekipa na wyjeździe wygrała sześć ostatnich meczów.

Biorąc jednak pod uwagę potencjał Violi i to, że włoski team zagra w roli gospodarza, to nie spodziewamy się sensacji. Nasz typ: wygrana Fiorentiny.

Villarreal CF – Lech Poznań. Typy, kursy, zapowiedź

Lech Poznań zaczyna rywalizację w Lidze Konferencji europy od starcia z faworytem do wygrania grupy. Na drodze mistrza Polski stanie Villarreal. Lechici do tego typu spotkania podejdą w roli absolutnego outsidera.

Hiszpański team ma za sobą wygrane starcie ligowe z Elche (4:0). Tym samym Villarreal plasuje się na trzecim miejscu w tabeli La Liga z 10 punktami. Z kolei Kolejorz ostatnio wskoczył na właściwe tory, mogąc pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu, w których zdobył sześć bramek, nie tracąc żadnej.

Mimo wszystko nie liczymy na to, że Lech wywalczy jakiekolwiek punkty w jaskini lwa. Nasz typ: wygrana Villarreal.

West Ham United – Steaua Bukareszt. Typy, kursy, zapowiedź

Najciekawiej zapowiadającym się meczem rozgrywanym w Lidze Konferencji w czwartek 21:00 wydaje się potyczka West Ham United – Steaua Bukareszt. Londyńczycy przystąpią do potyczki po przegranych derbach z Chelsea (1:2). Tym samym The Blues są od dwóch spotkań bez porażki. Z kolei ekipa z Rumunii ma za sobą porażkę z FCF Farul (1:3). Ogólnie team z Bukaresztu w trzech ostatnich potyczkach zanotowała porażkę, remis i zwycięstwo.

Ciekawostką jest, że West Ham ze Steauą mierzył się jak dotąd dwa razy i ani razu nie wygrał. Miało to miejsce w 1999 roku, gdy londyńczycy na swoim stadionie bezbramkowo zremisowali, a na wyjeździe przegrali (0:2). Typujemy w każdym razie, że sytuacja zmieni się po czwartkowym starciu. Nasz typ: wygrana West Hamu.

Program 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji:

Czwartek (8 września – mecze o 18:45)

18:45 Heart od Midlothian – Istanbul BB (1)

18:45 ACF Fiorentina – Rigas FC (1)

18:45 Anderlecht – Silkeborg IF (1)

18:45 Villarreal CF – Lech Poznań (1)

18:45 Austria Wiedeń – Hapoel Beer Shewa (1)

18:45 FC Slowacko – Partizan (1)

18:45 OGC Nice – FC Koeln (1)

18:45 Balkani – CFR Cluj (2)

Czwartek (8 września – mecze o 21:00)

21:00 West Ham United – Steaua Bukareszt (1)

21:00 Vaduz – Apollon (2)

21:00 Dnipro – AZ Alkmaar (obie drużyny strzelą – TAK)

21:00 Molde – KAA Gent (2)

21:00 Shamrock Rovers – Djurgarden (1)

21:00 Sivasspor – Slavia Praga (2)

21:00 FC Basel – Pyunik (1)

21:00 Slovan Bratysława – Żalgiris (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

