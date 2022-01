Przed 1/8 finału Pucharu Niemiec: typy, kursy, zapowiedź (18-19.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Mecze 1/8 finału Pucharu Niemiec zaplanowano w dniach 18 i 19 stycznia. We wtorek i środę odbędą się po cztery spotkania. Najciekawiej zapowiadają się derby Berlina między Herthą, a Unionem. W grze o zwycięstwo w tych rozgrywkach wciąż są też RB Lipsk, czy Borussia Dortmund.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Zespół FC St. Pauli na co dzień swoje umiejętności prezentuje na zapleczu niemieckiej elity. Aktualnie prawdopodobne jest jednak to, że drużynę z Hamburga w sezonie 2022/2023 oglądać będziemy w Bundeslidze. Brązowo-biali są na pierwszym miejscu w tabeli. Nad trzecim Heidenheim (dwie ekipy awansują bezpośrednio) mają cztery punkty. FC St. Pauli nie wygrało jednak żadnego z trzech ostatnich spotkań (dwa remisy i porażka).

Borussia miniony rok zakończyła niespodziewaną porażką w Berlinie z Herthą. Styczeń dla drużyny dowodzonej przez Marco Rose, jest jednak wyraźnie lepszy. Jego podopieczni wygrali dwie trudne potyczki. Pokonali oni Eintracht na jego terenie, a u siebie rozprawili się z Freiburgiem. W konfrontacjach tych strzelili aż osiem goli, a stracili cztery. W tabeli Bundesligi do liderującego Bayernu tracą sześć punktów.

Hertha BSC – Union Berlin. Typy, kursy, zapowiedź

Wyniki Herthy w sezonie 2021/2022 są trudne do zrozumienia. Zespół ten ma dosyć dobrą kadrę, a mimo tego jest daleko poza pierwszą połową tabeli. Berlińczycy poprzedni rok zakończyli świetnie, ponieważ zaskoczyli wszystkich wygraną z Borussią Dortmund na własnym stadionie. Później przegrali jednak z FC Koeln oraz zremisowali z Wolfsburgiem.

Zastrzeżeń nie można mieć do piątej siły Bundesligi, czyli Unionu. Drużyna ta w czterech poprzednich meczach wywalczyła 8 na 12 możliwych punktów. To efekt pokonania Bochum i Hoffenheim, a także zremisowania z Bayerem Leverkusen i Freiburgiem. Nie były to łatwe pojedynki. Mimo tego gracze Ursa Fischera spisali się dobrze.

Program 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Wtorek (18 stycznia)

18:30 FC Koeln – Hamburger SV (1)

18:30 Monachium 1860 – Karlsruher (1)

20:45 VFL Bochum – FSV Mainz (1)

20:45 St. Pauli – Borussia Dortmund (2)

Środa (19 stycznia)

18:30 Hannover – Borussia Moenchengladbach (1)

18:30 RB Lipsk – Hansa Rostock (1)

20:45 Hertha – Union (2)

20:45 Hoffenheim- Freiburg (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1 x 2 18:30:00 2022-01-18 1860 Muenchen Karlsruher SC 2.60 3.35 2.60 2.65 3.40 2.60 2.60 3.50 2.60 2.70 3.50 2.65 18:30:00 2022-01-18 FC Koln Hamburg SV 1.75 4.10 4.25 1.82 3.95 3.90 1.85 3.85 4.00 1.94 4.00 3.75 20:45:00 2022-01-18 Bochum Mainz 05 3.85 3.40 1.95 3.80 3.45 2.00 3.90 3.60 2.02 20:45:00 2022-01-18 St. Pauli Borussia Dortmund 8.05 5.75 1.33 7.25 5.40 1.35 8.50 5.30 1.40 6.60 5.60 1.43 18:30:00 2022-01-19 Hannover 96 Borussia Moenchengladbach 4.50 4.00 1.68 4.80 4.20 1.65 4.70 4.20 1.66 18:30:00 2022-01-19 RB Leipzig Hansa Rostock 1.10 10.00 24.50 1.12 9.20 19.00 1.10 9.50 26.00 1.11 9.60 22.00 20:45:00 2022-01-19 Hertha Berlin Union Berlin 2.65 3.20 2.65 2.60 3.15 2.60 2.65 3.30 2.70 2.70 3.30 2.70 20:45:00 2022-01-19 Hoffenheim Freiburg 2.06 3.65 3.25 2.01 3.60 3.20 2.05 3.70 3.40 2.08 3.75 3.30 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18. stycznia 2022 15:58 .

