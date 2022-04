Przed 1/4 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Jakie drużyny wywalczą zaliczkę przed spotkaniami rewanżowymi w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy? Przed nami cztery potyczki, które zapowiadają się naprawdę interesująco. O zwycięstwo powalczy między innymi AS Roma, która zagra na wyjeździe z Bodo/Glimt. Tymczasem Marsylia podejmie u siebie PAOK Saloniki. Głównym sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Przeczytaj opisy najciekawszych spotkań tej fazy Ligi Konferencji Europy. Dowiedz się, kogo faworyzują internetowi bukmacherzy.

Bodo/Glimt – AS Roma. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Bodo/Glimt, według internetowych bukmacherów, nie mają większych szans na zanotowanie awansu. Ostatnio gracze tego zespołu podejmowali Rosenberg Trondheim. Mecz był emocjonujący, a finalnie zakończył się rezultatem 2:2. Gospodarze u siebie bardzo rzadko przegrywają. Pewną ciekawostką jest to, że ostatnia domowa porażka miała miejsce 7 lipca 2021 roku. Wtedy to zawodnicy norweskiego zespołu przegrali u siebie w eliminacjach do Ligi Mistrzów z Legią Warszawa 2:3.

AS Roma jest faworytem do awansu, aczkolwiek nie jest powiedziane, że na pewno wygra w czwartkowej potyczce. Kilka dni temu podopieczni Jose Mourinho rywalizowali w Genui z Sampdorią. Ostatecznie AS Roma wygrała 1:0. To drugie ligowe zwycięstwo tego zespołu z rzędu. 20 marca AS Roma pokonała na swoim terenie Lazio 3:0. Wcześniej rzymianie zanotowali natomiast dwa remisy.

Marsylia – PAOK. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Marsylii są na zwycięskim szlaku. W pięciu ostatnich spotkaniach gospodarze zawsze wygrywali. Były to mecze ligowe oraz pucharowe. Na początku kwietnia Marsylia rywalizowała na wyjeździe z Saint-Etienne. Niespodzianki nie było, a uczestnicy ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy pokonali Zielonych 4:2. Niestety w tym spotkaniu nie zagrał kontuzjowany Arkadiusz Milik. Wszystko wskazuje na to, że polskiego napastnika zabraknie też w dwóch kolejnych potyczkach.

Drużyna z Grecji przystąpi do tego spotkania w dużo gorszych humorach. 3 kwietnia zawodnicy PAOK-u rywalizowali w Atenach z Panathinaikosem. Gospodarze byli lepsi i pokonali przeciwników 2:1. We wcześniejszej kolejce gracze PAOK-u triumfowali z innym stołecznym klubem )1:0 z AEK). W tym momencie goście zajmują drugie miejsce w lidze. Jeśli chodzi o potyczki wyjazdowe, to w 15. takich spotkaniach zawodnicy PAOK-u zanotowali dziewięć wygranych.

Program 1/4 Ligi Konferencji Europy:

Czwartek (7 kwietnia)

18:45 Feyenoord – Slavia (x)

21:00 Bodo/Glimt – Roma (x)

21:00 Leicester – PSV (1)

21:00 Marsylia – PAOK (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/4 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 16:45 7 April 2022 Feyenoord Slavia Prague 1.67 4.15 4.75 1.70 4.20 4.65 1.70 4.00 4.65 1.71 4.00 4.60 19:00 7 April 2022 Marseille PAOK Thessaloniki FC 1.42 4.40 8.45 1.45 4.30 7.70 1.45 4.35 7.50 1.43 4.60 7.60 19:00 7 April 2022 Bodoe/Glimt Roma 3.60 3.85 1.95 3.70 3.60 1.98 3.60 3.65 2.00 3.65 3.70 1.97 Pokaż 7 więcej spotkań 19:00 7 April 2022 Leicester PSV Eindhoven 2.15 3.60 3.25 2.18 3.50 3.25 2.20 3.50 3.20 2.18 3.55 3.25 16:45 14 April 2022 PSV Eindhoven Leicester Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 14 April 2022 PAOK Thessaloniki FC Marseille Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 14 April 2022 Roma Bodoe/Glimt Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 14 April 2022 Slavia Prague Feyenoord Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 28 April 2022 Leicester City/PSV Eindhoven Bodoe/Glimt/Roma Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. 19:00 28 April 2022 Feyenoord/Slavia Prague Marseille/PAOK Thessaloniki FC Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 11:41 .

