Przed 1/32 Pucharu Anglii: typy, kursy, zapowiedź

W piątek rozpocznie się 1/32 finału w ramach FA Cup. Przed nami kilka ciekawie zapowiadających się potyczek. Czy faworyci wywiążą się ze swojej roli i awansują dalej? Sprawdź nasze typy na potyczki FA Cup i zobacz, jakie są aktualnie kursy bukmacherskie.

Swindon – Manchester City. Typy, kursy, zapowiedź

Gospodarze grają na co dzień w League Two. Kilka dni temu piłkarze Swindon wygrali na swoim terenie z Northamton 5:2. Obecnie ta ekipa jest na piątej lokacie. W tym sezonie gospodarze zdobyli 37 oczek w 22. kolejkach. W piątek rywal będzie jednak zdecydowanie trudniejszy i gracze Swindon najprawdopodobniej przegrają.

Ostatnio zawodnicy Manchesteru City grali w delegacji z Arsenalem FC. Niespodzianki nie było, a Obywatele triumfowali 2:1. W całym sezonie The Citizens zdobyli 53 oczka (aktualnie pierwsza lokata w Premier League). W spotkaniach wyjazdowych piłkarze Man City rywalizowali w tej kampanii jedenaście razy i zanotowali aż dziewięć wiktorii.

Chelsea FC – Chesterfield. Typy, kursy, zapowiedź

Ostatnio The Blues wygrali w EFL Cup z Tottenhamem 2:0. Jak idzie im w lidze? Aktualnie piłkarze z Londynu są na drugim miejscu (43 oczka). W pięciu ostatnich spotkaniach zanotowali cztery remisy. W sobotnim starciu londyńczycy powinni już bez problemów sięgnąć po triumf nad niżej notowanym rywalem.

Gracze Chesterfield to przedstawiciele National League. Obecnie goście są na pierwszym miejscu w swojej lidze. W dotychczasowych spotkaniach gracze tego klubu zdobyli 43 punkty (12-7-1). W ostatniej kolejce zawodnicy Chesterfield wygrali u siebie z King’s Lynn 2:1.

Manchester United – Aston Villa. Typy, kursy, zapowiedź

Ostatnio piłkarze z Old Trafford rywalizowali u siebie z Wolverhampton Wanderers. Finalnie Wilki triumfowały 1:0. Klub z Manchesteru jest obecnie na siódmym miejscu. We wszystkich meczach gracze MU zdobyli 31 oczek. Gospodarze są mimo wszystko faworytami poniedziałkowego spotkania i powinni zanotować zwycięstwo.

Ostatnio Aston Villa grała w delegacji z Brentford. Klub z Birmingham przegrał 1:2. W tym momencie Aston Villa jest dokładnie na 13. miejscu (22 punkty). Goście nie mają ostatnio dobrej passy. W czterech poprzednich spotkaniach zanotowali bowiem trzy przegrane.

Program 1/32 FA Cup (mecze drużyn z Premier League):

Piątek (7 stycznia)

21:00 Swindon – Man City (2)

Sobota (8 stycznia)

16:00 Leicester – Watford (1)

16:00 Newcastle – Cambridge Utd (1)

16:00 WBA – Brighton (2)

18:30 Chelsea – Chesterfield (1)

18:30 Hull – Everton (2)

18:30 Swansea – Southampton (2)

Niedziela (9 stycznia)

15:00 Liverpool – Shrewsbury (1)

15:00 Charlton – Norwich (2)

15:00 Tottenham – Morecambe (1)

15:00 WHU – Leeds (1)

15:00 Wolves – Sheffield Utd (1)

18:10 Nottingham – Arsenal (over 2.5)

Poniedziałek (10 stycznia)

20:55 Man Utd – Aston Villa (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/32 FA Cup: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-01-07 Swindon Manchester City 11.50 7.00 1.22 10.50 6.50 1.23 12.00 7.40 1.24 13:15:00 2022-01-08 Mansfield Middlesbrough 5.10 3.80 1.64 5.30 3.85 1.62 5.20 3.95 1.64 13:30:00 2022-01-08 Bristol City Fulham 4.45 3.65 1.75 4.40 3.65 1.71 4.55 3.65 1.75 4.60 3.80 1.76 13:30:00 2022-01-08 Burnley Huddersfield 1.71 3.80 4.55 1.67 3.80 5.00 1.72 3.95 4.70 13:30:00 2022-01-08 Hartlepool Blackpool 4.45 3.60 1.76 4.40 3.55 1.72 4.60 3.60 1.75 4.60 3.75 1.77 13:30:00 2022-01-08 Coventry Derby 1.85 3.60 4.00 1.80 3.55 3.95 1.80 3.65 4.30 1.85 3.75 4.10 13:45:00 2022-01-08 Millwall Crystal Palace 3.35 3.35 2.12 3.45 3.35 2.10 3.40 3.50 2.14 16:00:00 2022-01-08 Queens Park Rangers Rotherham 2.02 3.40 3.60 1.97 3.35 3.50 2.00 3.50 3.60 2.04 3.50 3.65 16:00:00 2022-01-08 Barnsley Barrow 1.49 4.20 6.25 1.46 4.10 6.20 1.45 4.30 7.00 1.50 4.40 6.60 16:00:00 2022-01-08 Port Vale Brentford 7.35 4.65 1.40 7.20 4.50 1.37 8.45 4.60 1.37 7.80 4.80 1.40 16:00:00 2022-01-08 Leicester Watford 1.55 4.30 5.80 1.55 4.00 5.00 1.55 4.10 5.65 1.60 4.20 5.40 16:00:00 2022-01-08 Wigan Blackburn 2.85 3.25 2.45 2.75 3.25 2.40 2.95 3.25 2.40 2.85 3.35 2.48 16:00:00 2022-01-08 Peterborough Bristol Rovers 1.42 4.50 7.20 1.39 4.40 7.00 1.37 4.75 8.00 1.42 4.70 7.60 16:00:00 2022-01-08 Kidderminster Reading 5.15 3.75 1.65 5.00 3.70 1.61 5.40 3.90 1.60 5.40 3.90 1.65 16:00:00 2022-01-08 Boreham Wood AFC Wimbledon 3.35 3.40 2.11 3.25 3.35 2.06 3.40 3.40 2.10 3.40 3.50 2.12 16:00:00 2022-01-08 Newcastle United Cambridge U 1.27 5.75 11.25 1.28 5.20 10.00 1.28 5.30 10.50 1.27 5.80 11.00 16:00:00 2022-01-08 West Bromwich Albion Brighton 3.15 3.50 2.25 3.05 3.30 2.16 3.15 3.40 2.20 3.20 3.45 2.23 18:30:00 2022-01-08 Chelsea Chesterfield 1.05 14.00 37.00 1.05 13.00 28.00 1.05 12.50 30.00 1.05 13.00 35.00 18:30:00 2022-01-08 Hull Everton 4.00 3.50 1.95 3.50 3.45 1.94 3.75 3.50 1.95 3.65 3.60 2.01 18:30:00 2022-01-08 Swansea Southampton 3.35 3.35 2.11 3.25 3.35 2.06 3.40 3.45 2.07 3.40 3.50 2.12 18:30:00 2022-01-08 Birmingham Plymouth 2.02 3.40 3.55 1.97 3.40 3.50 1.92 3.40 4.00 2.03 3.55 3.65 18:45:00 2022-01-08 Yeovil Bournemouth 7.55 4.65 1.39 7.80 4.50 1.40 8.00 4.80 1.40 13:30:00 2022-01-09 Luton Harrogate Town 1.41 4.60 7.20 1.38 4.60 8.10 1.41 4.80 7.60 15:00:00 2022-01-09 Stoke Leyton Orient 1.38 4.65 7.80 1.35 4.50 7.80 1.37 4.70 8.10 1.39 4.80 8.20 15:00:00 2022-01-09 Liverpool Shrewsbury 1.25 6.40 10.25 1.24 5.40 10.00 1.25 6.00 10.10 1.25 6.60 10.00 15:00:00 2022-01-09 Wolverhampton Wanderers Sheffield United 1.68 3.70 4.85 1.64 3.70 4.80 1.67 3.75 5.00 1.69 3.85 5.00 15:00:00 2022-01-09 West Ham Leeds 1.89 3.50 3.95 1.84 3.50 3.85 1.77 3.70 4.35 1.90 3.65 4.00 15:00:00 2022-01-09 Charlton Norwich 3.75 3.45 1.96 3.65 3.40 1.91 3.85 3.40 1.95 3.85 3.55 1.97 15:00:00 2022-01-09 Tottenham Morecambe 1.09 10.75 26.00 1.07 10.00 22.00 1.08 10.00 25.00 1.09 11.00 26.00 15:00:00 2022-01-09 Cardiff Preston 2.29 3.25 3.05 2.23 3.25 3.00 2.22 3.35 3.15 2.30 3.40 3.10 18:10:00 2022-01-09 Nottingham Forest Arsenal 5.30 3.95 1.60 5.40 3.90 1.60 5.40 4.10 1.60 20:55:00 2022-01-10 Manchester United Aston Villa 1.67 3.85 4.80 1.62 3.75 4.60 1.62 4.00 5.10 1.68 3.95 5.00 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6. stycznia 2022 22:19 .

