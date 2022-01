Swindon Town – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jack Grealish

W piątek wieczorem lokalnych fanów Swindon czeka wielkie wydarzenie. Do miasta przyleci Manchester City. Co prawda, Obywatele nie wyjdą na mecz 1/32 finału Pucharu Anglii w pierwszym garniturze, ale i tak mogą okazać się niezwykle groźni dla czwartoligowca. Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową obu ekip, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.



Swindon Puchar Anglii

07.01.2022 21:00 County Ground

Man City

Swindon Town – Man City, typy i przewidywania

Trzeba przyznać, że czwartoligowiec z góry jest spisywany na porażkę. Bukmacherzy również nie dają większych szans Swindon. Więcej aspektów sportowych przemawia na korzyść Man City.

Nasza redakcja spodziewa się jednostronnej rywalizacji, w której Obywatele pokażą, co to znaczy różnica klas. Stawiamy na wygraną gości z handicapem.

Swindon Town – Man City, sytuacja kadrowa

W kadrze Swindon na pewno nie znajdą się Baudry, Payne i Conory. Tymczasem więcej znaków zapytania jest w ekipie z Manchesteru. Wszystko przez pozytywne wyniki testów na Covid wśród zawodników. Na ten moment nie wiadomo, kim są zarażeni piłkarze, ale wiadomo, że jest ich siedmiu.

Swindon Town – Man City, ostatnie wyniki

Gospodarze są obecnie piątą siłą League Two. Swindon pod koniec zeszłego roku znacznie straciło na jakości. Po serii niepowodzeń nastał 2022 r., a w raz z nim długo wyczekiwany triumf w lidze nad Northampton (5:2).

Dzień przed startem pucharowej rywalizacji, Man City został zdziesiątkowany przez Covid. Obywatele nie chcieli jednak przekładać piątkowego starcia, dlatego w okrojonym składzie przystąpią do zawodów. Co więcej, The Citizens nie odnieśli żadnej porażki czy remisu od początku listopada.

Swindon Town – Man City, historia

Obie ekipy ostatni raz grały ze sobą dwie dekady temu. W całej historii spotkań bezpośrednich Swindon pokonał Man City tylko raz. W pozostałych ośmiu pojedynkach Obywatele odnieśli osiem zwycięstw.

Swindon Town – Man City, kursy bukmacherskie

Swindon Town – Man City, przewidywane składy

Swindon: Wollacoot – Odimay, Crichlo, Conroy – Payne, Reed, Hunt, Iandolo, Gladwin – Simpson, McKird

Man City: Steffen – Walker, Stones, Ake, Zinchenko – Gundogan, Fernandinho, Palmer – Jesus, Grealish, Foden

Swindon Town – Man City, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w telewizji przeprowadzi Eleven Sports 1.

