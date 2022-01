Chelsea FC – Chesterfield FC: typy, kursy, zapowiedź (08.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Chelsea FC – Chesterfield FC to mecz w ramach 1/32 FA Cup. Gospodarze są tutaj zdecydowanymi faworytami i powinni pewnie uporać się z przedstawicielem National League. Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Możecie w niej znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie, czy składy.

Chelsea FC – Chesterfield FC, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że gospodarze pokonają swoich rywali minimum trzema golami. Jest to bardzo prawdopodobne. Chelsea FC dobrze poczyna sobie w Premier League (drugie miejsce). Ostatnio londyńczycy odrobili dwie bramki straty przeciwko The Reds i zremisowali 2:2. Rywale grają zaś na dużo niższym szczeblu rozgrywkowym i najprawdopodobniej bardzo wysoko przegrają.

Chelsea FC – Chesterfield FC, sytuacja kadrowa

W drużynie Chelsea nie zagra kilku graczy. Są to Ben Chilwell, Reece James, Trevoh Chalobah, N’Golo Kante, Thiago Silva i Edouard Mendy. W szeregach rywali kontuzjowany jest jedynie Jack Clarke.

Chelsea FC – Chesterfield FC, ostatnie wyniki

Zawodnicy Chelsea FC zajmują obecnie drugą lokatę w tabeli Premier League. Do tej pory zdobyli 43 oczka. Ostatnio gracze The Blues zremisowali u siebie z Liverpoolem 2:2. Goście prowadzili 2:0 (Sadio Mane, Mohamed Salah), ale londyńczycy doprowadzili do wyrównania. W EFL Cup Chelsea triumfowała zaś ze Spurs 2:0.

W ostatniej kolejce National League zawodnicy Chesterfield FC wygrali na swoim terenie z King’s Lynn. Finalnie w tej konfrontacji było 1:0. Gracze Chesterfield w tym momencie zajmują pierwsze miejsce. Do tej pory zdobyli 43 punkty. W sumie odnieśli 12 triumfów i siedem remisów. Przegrali tylko jeden raz.

Chelsea FC – Chesterfield FC, historia

Będzie to pierwsze spotkanie tych dwóch angielskich drużyn.

Chelsea FC – Chesterfield FC, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem bukmacherów są gracze Chelsea FC.

Chelsea FC – Chesterfield FC, przewidywane składy

Chelsea FC: Bettinelli – Mbuyamba, Sarr, McClelland – Hudson-Odoi, Hall, Loftus-Cheek, Pulisic – Vale – Soonsup-Bell, Werner

Chesterfield FC: Loach – Williams, Gunning, Whittle – King, Oyeleke, Mandeville, Weston, Miller – Tshimanga, Kahn

Chelsea FC – Chesterfield FC, transmisja meczu

Ten sobotni mecz będzie transmitowany w Eleven Sports 2. Początek potyczki zaplanowano natomiast na 18:30.

