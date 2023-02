Przed 1/16 Ligi Konferencji Europy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Przed nami rewanżowe mecze w 1/16 Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań wywalczył w pierwszej konfrontacji przeciwko Bodo/Glimt remis (0:0). Jak będzie teraz? Czy mistrzowie kraju awansują dalej? Co wydarzy się zaś w innych parach? Sprawdź kursy bukmacherskie i nasze typy na wszystkie mecze Ligi Konferencji Europy.

Lech – Bodo/Glimt. Typy, kursy, zapowiedź

Liczymy na to, że zawodnicy Lecha Poznań wykorzystają atut swojego stadionu i awansują do kolejnej rundy Ligi konferencji Europy. W pierwszej potyczce zawodnicy z Wielkopolski zagrali bardzo pragmatycznie i zanotowali bezbramkowy remis. Kolejorz w minioną niedzielę rywalizował na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin. Niespodziewanie mistrzowie kraju przegrali w tej potyczce 1:2. Najważniejsze dla Lecha Poznań jest jednak teraz to, aby wywalczyć awans do kolejnej rundy tych rozgrywek. Rywale z Norwegii cały czas nie są w rytmie meczowym. Uważamy, że to może mieć decydujące znaczenie dla losów tej rywalizacji. Mistrzowie Polski chociażby w domowym spotkaniu z Villarrealem (3:0) udowodnili, że potrafią grać na swoim stadionie. Typujemy zatem zwycięstwo klubu z Wielkopolski.

Fiorentina – Braga. Typy, kursy, zapowiedź

Wydawało się, że ta rywalizacja będzie wyrównana. Już jednak w pierwszej potyczce zdecydowanie lepsi byli gracze z Florencji. Fiorentina wygrała na wyjeździe 4:0 i jest praktycznie pewna awansu do kolejnej rundy tych rozgrywek. W poprzedniej kolejce ligowej zawodnicy tego klubu zawiedli, ponieważ tylko zremisowali u siebie z Empoli 1:1. Teraz powinni zanotować kolejne zwycięstwo nad rywalami z Portugalii, którzy chyba sami nie wierzą w to, że uda im się odwrócić losy tej rywalizacji. Braga w trakcie poprzedniego weekendu odniosła domowe zwycięstwo nad Aroucą 2:0. Teraz zdecydowanymi faworytami są gospodarze, którzy powinni wykorzystać atut własnego stadionu, wygrać czwartkowe spotkanie i awansować do 1/8 Ligi Konferencji Europy.

Cluj – Lazio. Typy, kursy, zapowiedź

Rzymianie zrehabilitowali się (za poprzednie nieudane wyniki) i kilka dni temu pokonali rywali z Rumunii 1:0. Decydującego gola zdobył zazwyczaj niezawodny Ciro Immobile. Włoch był także bohaterem ostatniego ligowego spotkania, w którym rzymianie wygrali w delegacji z Salernitaną 2:0. Dużo wskazuje na to, że goście zanotują zwycięstwo także w tej konfrontacji i tym samym przypieczętują swój awans do kolejnej rundy tych rozgrywek. Gracze Cluj w pierwszej potyczce grali od 15. minuty z przewagą jednego zawodnika, a mimo to nie potrafili tego wykorzystać. Dodatkowo w trzech poprzednich spotkaniach na swoim terenie zawodnicy rumuńskiego klubu zanotowali tylko jedno zwycięstwo.

Program 1/16 Ligi Konferencji:

Czwartek (23 lutego)

18:45 Dnipro-1 – Larnaca (x)

18:45 Cluj – Lazio (2)

18:45 Anderlecht – Łudogorec (1)

18:45 Partizan – Sheriff (1)

21:00 Lech – Bodo/Glimt (1)

21:00 Fiorentina – Braga (1)

21:00 Gent – Karabach (1)

21:00 Basel – Trabzonspor (over 2,5)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 Ligi Konferencji Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:45 23 February 2023 CFR Cluj Lazio Rzym 4.45 3.45 1.87 4.20 3.50 1.95 4.10 3.40 1.92 4.00 3.40 1.93 17:45 23 February 2023 SC Dnipro-1 AEK Larnaca 2.24 3.30 3.15 2.25 3.40 3.25 2.23 3.35 3.20 2.23 3.35 3.20 17:45 23 February 2023 Anderlecht Łudogorec Razgrad 1.90 3.55 4.15 1.90 3.70 4.20 1.90 3.60 3.90 1.91 3.55 3.90 Pokaż 5 więcej spotkań 17:45 23 February 2023 Partizan Belgrad Sheriff Tyraspol 1.90 3.40 4.35 1.95 3.50 4.20 1.90 3.45 4.10 1.94 3.40 4.00 20:00 23 February 2023 FC Basel Trabzonspor 2.35 3.40 3.05 2.40 3.50 3.00 2.34 3.45 2.90 2.36 3.45 2.90 20:00 23 February 2023 Fiorentina Braga 1.80 3.75 4.40 1.80 4.00 4.40 1.76 3.85 4.30 1.76 3.85 4.30 20:00 23 February 2023 Gent FK Karabach 1.92 3.40 4.25 1.90 3.60 4.40 1.94 3.50 3.90 1.94 3.50 3.90 20:00 23 February 2023 Lech Poznań Bodo/Glimt 2.30 3.25 3.25 2.30 3.50 3.20 2.24 3.40 3.10 2.26 3.40 3.10 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2023 19:08 .

