Przed 1/16 Ligi Europy: typy, kursy, zapowiedzi

Kibice ponownie będą mogli emocjonować się rozgrywkami Ligi Europy już w czwartek. Na ten dzień zaplanowano wszystkie osiem meczów 1/16 finału. Zapoznaj się z terminarzem tego etapu rozgrywek.

Borussia Dortmund – Rangers FC. Typy, kursy, zapowiedź

Rozpoczynająca się wkrótce faza pucharowa Ligi Europy zapowiada się pasjonująco. Do walki o to trofeum stają bowiem bardzo silne kluby. Jednym z nich jest Borussia Dortmund. Niemiecka ekipa w 2022 roku gra równie. Drużyna Marco Rose ma dobre momenty, jak niedawno z Unionem (3:0). Gracze z Dortmundu potrafią jednak też zawieść w istotnym momencie, czego przykład otrzymaliśmy dwa tygodnie temu przeciwko Bayerowi (2:5).

Problem ze spełnieniem oczekiwań swoich fanów ma również czasami Rangers. Mistrz Szkocji w lutym rozegrał cztery mecze. Wygrał trzy z nich. Przegrał jednak Old Firm Derby z Celtikiem na jego terenie i to aż 0:3. W ligowej tabeli do tego przeciwnika traci jednak tylko punkt, przez co jest wiceliderem tabeli.

RB Lipsk – Real Sociedad. Typy, kursy, zapowiedź

Po mocno rozczarowującej jesieni, RB Lipsk ewidentnie wychodzi na prostą. Zawodnicy Domenico Tedesco z sześciu meczów na swoją korzyść rozstrzygnęli aż pięć. Często nie tracili oni nawet gola. W tym czasie awansowali do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Jedyna porażka zdarzyła się im z Bayernem, więc fani nie mogli mieć ogromnych pretensji do swoich ulubieńców.

Mniej optymistyczne nastroje panują w Realu Sociedad. Piłkarze tego klubu w lutym wyszli na boisko trzykrotnie. W tym okresie odpadli z Pucharu Króla po klęsce w ćwierćfinale z Realem Betis. Niedługo później podzielili się punktami z Valencią, a ostatni okazali się lepsi od Granady.

Program 1/16 Ligi Europy:

Czwartek (17 lutego)

18:45 Barcelona – Napoli (x)

18:45 BVB – Rangers (1)

18:45 Sheriff Tyraspol – Braga (1)

18:45 Zenit – Betis (2)

21:00 Atalanta – Olympiakos (powyżej 2,5 bramki)

21:00 Porto – Lazio (1)

21:00 RB Lipsk – Real Sociedad (1)

21:00 Sevilla – Dinamo Zagrzeb (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/16 Ligi Europy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

