Polonia Warszawa – Stal Rzeszów, typy bukmacherskie

Bukmacherzy sugerują, że bardziej prawdopodobny scenariusz to wygrana Polonii, która zagra w Warszawie. Własne boisko nie jest jednak atutem Czarnych Koszul (ledwie jeden wygrany mecz u siebie.). To sprawia, że w Rzeszowie rośnie optymizm na dobry wynik. Stal może nawet sięgnąć po pełną pulę. Ostatnio jest w dobrej formie, a w piątek spróbuje po raz kolejny zejść z boiska z tarczą. Mój typ: wygrana Stali.

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów, ostatnie wyniki

Gracze z Warszawy na ligową wygraną czekają od 27 października i wygranego meczu z GKS-em Katowice. Od tego momentu Polonia do swojego dorobku dopisała tylko dwa punkty, które były efektem remisu z Termaliką i Górnikiem Łęczna.

Piłkarze Stali mogą zaliczyć listopad do udanych miesięcy. Rzeszowianie są w tym okresie niepokonani. Z trzech rozegranych meczów, wygrali oni aż dwa. Były to potyczki z Górnikiem Łęczna i Termaliką. Remis zdarzył się w konfrontacji z GKS-em Katowice.

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą dotychczas, więc piątkowy mecz Polonia kontra Stal będzie pierwszym w historii.

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego spotkania jest Polonia. Jeśli rozważasz typ na ich wygraną, to kursy oscylują w granicach 2.39-2.45, podczas gdy na wygraną Stali 2.75-2.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów, kto wygra?

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów, przewidywane składy

Polonia Warszawa: Kuchta, Grudniewski, Kowalski-Haberek, Majsterek, Zawistowski, Koton, Marciniec, Biedrzycki, Bajdur, Michalski, Kobusinski.

Stal: Wrąbel, Warczak, Kościelny, Góra, Oleksy, Danielewicz, Kądziołka, Łyczko, Prokić, Adler, Thill

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów, transmisja meczu

Piątkowy pojedynek Polonii ze Stalą będzie dostępny online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję pakietu sportowego. Początek meczu o 18:00.

