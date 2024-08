PressFocus Na zdjęciu: Antoni Klimek

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: typy bukmacherskie

Widzew w minionym sezonie znalazł się w górnej połowie tabeli najlepiej punktujących drużyn na wyjeździe. To może delikatnie napawać kibiców z Łodzi optymizmem. O ten jednak trudno, ponieważ Pogoń jest rozpędzona przed własną publicznością. Ponadto zespół może chcieć dodatkowo zaprezentować się jak najlepiej przed nowym trenerem, którym został Robert Kolendowicz. Sądzę, że zaliczy on udany debiut jako pierwszy szkoleniowiec. Mój typ: wygrana Pogoni.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: ostatnie wyniki

W tym sezonie kluczem do zwycięstwa Pogoni jest jej boisko oraz zachowanie czystego konta. Gdy Szczecinianie tracili bramkę na wyjeździe to remisowali (2:2 z Zagłębiem w Lubinie) albo nawet przegrywali (0:1 z Górnikiem w Zabrzu). Tymczasem Portowcy przed własną publicznością ograli do zera Koronę Kielce i Stal Mielec.

Będący na trzecim stopniu podium Widzew, nie zaznał dotychczas smaku porażki. Blisko tego było ze Stalą Mielec, ale tam udało się zremisować 1:1. Później łodzianie ograli 2:1 Lecha Poznań oraz 3:1 Cracovię. Z kolei ze Śląskiem Wrocław nie doczekaliśmy się goli.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: historia

Ostatnia dekada to pięć konfrontacji między drużynami ze Szczecina i Łodzi. Widzew nie wspomina tych meczów dobrze, ponieważ ani razu nie sięgnął po pełną pulę. Najbliżej tego było 28 stycznia 2023 roku, gdy padł wynik 3:3. Pozostałe cztery konfrontacje na swoją korzyść rozstrzygnęli Portowcy.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Wyraźny faworyt konfrontacji w Szczecinie to Pogoń. Bukmacherzy zgodnie wycenili kurs na jej zwycięstwo na 1.67. Kilka razy większy kurs jest na remis (od 4.00 do 4.20). Ewentualny triumf Widzewa został wyceniony nawet na 5.00.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, typ kibiców

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, przewidywane składy

Nowy trener Pogoni Robert Kolendowicz będzie musiał radzić sobie z pewnymi problemami kadrowymi. Niejasną sytuację zdrowotną mają Loncar, Koulouris, Malec, a także Grosicki. W sobotę zabraknie przynajmniej jednego z nich.

Pełnego komfortu nie ma też Daniel Myśliwiec. Z problemami zdrowotnymi zmagają się Pawłowski i Hamulić. Z kolei zawieszony za czerwoną kartkę jest Kozlovsky.

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, transmisja meczu

Pogoń Szczecin i Widzew zagrają ze sobą w ramach piątej kolejki Ekstraklasy. Potyczkę będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:15 i będzie emitowane na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

