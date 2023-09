Pogoń Szczecin - Lech Poznań: typy. Ten mecz to bez wątpienia hit 10. kolejki PKO Ekstraklasy. W poniższej zapowiedzi przedstawiam najlepsze kursy bukmacherskie i typy na to świetnie zapowiadające się spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 18:34 .

Pogoń – Lech: typy i przewidywania

Pogoń Szczecin nie wykorzystała wielkiej szansy w zaległym meczu z Legią Warszawa i przegrała na własnym terenie 3:4, mimo że prowadziła 3:2 i grała w przewadze jednego zawodnika. Portowcy są podrażnieni i mają świetną okazję do rehabilitacji, ponieważ w niedzielę grają kolejny hitowy mecz z mocnym rywalem.

Lech Poznań przyjedzie do Szczecina w zupełnie innych nastrojach. Kolejorz rozbił przed własną publicznością Raków Częstochowa 4:1, mając prawie cały mecz pod kontrolą. I to właśnie piłkarze Johna van den Broma będą faworytami najbliższego starcia.

Co postawić na mecz Pogoń – Lech? Moim zdaniem kilka ciekawych opcji oferuje bukmacher Superbet. Mój typ na to spotkanie to: “obie drużyny strzelą gola”, po kursie 1.65. Uważam także, że Lech Poznań w tym spotkaniu zdobędzie powyżej 1,5 gola, a takie zdarzenie jest wyceniane jeszcze wyżej – 2.15. Oczywiście z uwagi na to, że Kolejorz jest w gazie (trzy wygrane z rzędu), warto rozważyć opcję zakładu na wygraną gości (kurs 2.45).

Pogoń Szczecin – Lech Poznań: sytuacja kadrowa

Portowcy do niedzielnego meczu przystąpią bez kontuzjowanych Wojciecha Lisowskiego i Marcela Wędrychowskiego. Jens Gustafsson poza tymi dwoma nieobecnościami nie ma większych powodów do zmartwień.

W zespole gości ciągle do zdrowia wraca Ali Gholizadeh. Irańczyk trenuje już z zespołem, ale na swój debiut w barwach Lecha musi jeszcze zaczekać. W Szczecinie Kolejorz będzie musiał sobie radzić także bez szwedzkiego pomocnika Jespera Karlstroma, który pauzuje za żółte kartki. Czwartą złapał w czwartek w spotkaniu z Rakowem.

Pogoń – Lech: ostatnie wyniki

Pogoń w pięciu ostatnich meczach Ekstraklasy zanotowała trzy porażki i dwa zwycięstwa. Po wygranej z Koroną Kielce (3:1) i efektownym rozbiciu Cracovii (5:1), podchodziła w dobrym nastroju do meczu z Legią. Przez długi czas spotkanie układało się zgodnie z planem gospodarzy (prowadzili 3:2 do 75. minuty i grali z przewagą jednego zawodnika), ale ostatecznie fatalnie zaprezentowali się w ostatnim kwadransie i komplet punktów pojechał do Warszawy.

Lech ostatnie trzy spotkania zagrał u siebie, mimo że derby z Wartą w roli gościa. Wszystkie te mecze wygrał, a największe wrażenie zrobił w czwartek, wygrywając z Rakowem aż 4:1. Wcześniej nie wykorzystał w pełni atutu własnego terenu, remisując z Górnikiem Zabrze 1:1, a na wyjeździe przegrał wyraźniej z rozpędzającym się Śląskiem Wrocław 1:3.

Pogoń – Lech: typy kibiców Kto wygra mecz Pogoń – Lech? Pogoń 29% Będzie remis 0% Lech 71% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Pogoń

Będzie remis

Lech

Pogoń Szczecin – Lech Poznań: historia

W poprzednim sezonie w bezpośrednich meczach między tymi zespołami dwukrotnie padł remis 2:2. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich meczów, trzykrotnie wygrywał Lech, raz Pogoń, a w pozostałych sześciu spotkaniach był podział punktów.

W całej historii bezpośrednich meczów minimalnie lepszy bilans mają Portowcy. Z 86 spotkań wygrali 30, 27 przegrali, a w 29 padł remis. Z kolei bilans bramkowy jest nieznacznie na korzyść Lecha 111:106 – podała oficjalna strona internetowa Pogoni.

Pogoń – Lech: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy widzą w Lechu nieznacznego faworyta tego spotkania. Kurs na zwycięstwo Kolejorza w Superbecie wynosi 2.45. Na wygraną gospodarzy jest nieco wyższy – 2.85. Remis jest wyceniany na 3.60.

Grając u tego bukmachera warto wykorzystać kod promocyjny Superbet GOAL, dzięki któremu można skorzystać z pakietu powitalnego, w którym są liczne promocje.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań: przewidywane składy

Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Pogoń Szczecin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Lech Poznań (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Jen Gustafsson John van den Brom Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges

10 Luka Zahovic

21 João Gamboa

41 Pawel Stolarski

61 Kacper Smolinski

68 Danijel Loncar

70 Stanislaw Wawrzynowicz

73 Adrian Przyborek

81 Bartosz Klebaniuk Joel Pereira 2

Elias Andersson 5

Mikael Ishak 9

Antonio Milic 16

Filip Szymczak 17

Nika Kvekveskiri 30

Filip Bednarek 35

Adriel D Avila Ba Loua 50

Filip Wilak 54

Pogoń - Lech: transmisja

Mecz Pogoń Szczecin - Lech Poznań na żywo w internecie będzie dostępny dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wówczas można skorzystać z promocji 3x39 zł. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc, subskrybent zapłaci 39 zł, co oznacza, że może zaoszczędzić 15 miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Spotkanie Pogoń - Lech będzie także transmitowane w telewizji na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

