Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (30.03.2024)

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: przewidywania

Dla Podbeskidzia jest to jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni moment na odbicie się od dna tabeli Fortuna 1. ligi i podanie sobie jeszcze tlenu w walce o ligowy byt. “Górale” bowiem są na przedostatnim miejscu w stawce i praktycznie witają się już z 2. ligą. Z kolei Termalica w ostatnich tygodniach przeszła spore zmiany, bowiem Mariusza Lewandowskiego zastąpił Marcin Brosz, który pod Klimczokiem jest doskonale znany. Niemniej faworyt tego starcia jest jeden, choć mój typ na tę rywalizację to: BTTS.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: ostatnie mecze

Oba zespoły są w ostatnim czasie raczej pod formą, ale zdecydowanie w większym kryzysie jest Podbeskidzie, które jest już właściwie jedną nogą w 2. lidze. “Górale” w pięciu ostatnich spotkaniach zainkasowali tylko jeden punkt, a to przekłada się na przedostatnie miejsce w stawce. Z kolei Termalica miała walczyć o znacznie wyższe cele, ale w tym sezonie jest już raczej skazana na walkę o baraże. Przez słabe wyniki w ostatnich tygodniach posadą zapłacił Mariusz Lewandowski, a jego miejsce zajął Marcin Brosz.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipami padł remis 2:2. Ale co bardziej ciekawe, taki rezultat miał miejsce w sumie aż trzech ostatnich spotkaniach pod rząd. A w sumie w ostatnich pięciu latach na pięć potyczek pomiędzy tymi ekipami aż cztery raz tablica wyników zatrzymywała się na rezultacie 2:2. W tym jednym jedynym meczu lepsi okazali się gracze z Podbeskidzia, którzy skromnie wygrali 1:0.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: kursy bukmacherów

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: kto wygra?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek, Ziółkowski, Mikołajewski, Senic, Martinaga, Kisiel, Jodłowiec, Banaszewski, Małachowski, Bida, Abate

Termilca Nieciecza: Topor, Hilbrycht, Spendlhofer, Putivtsev, Wolski, Ambrosiewicz, Nowakowski, Karasek, Jakubik, Radwański, Wróbel.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Termalica Nieciecza: transmisja

Początek meczu w Bielsku-Białej już w sobotę 30 marca 2024 roku o godzinie 20:00. Transmisja dostępna będzie na platformie Polsat Box Go.

