Podbeskidzie – Motor, typy i przewidywania

Podbeskidzie na zwycięstwo czeka od pięciu meczów. Zespół z Bielska-Białej nie będzie miał jednak łatwo o ligowe punkty w starciu z Motorem Lublin, który jest znacznie wyżej w ligowej tabeli. Zespół Feio jest w lepszej formie, ale też często zawodzi, jak chociażby w pojedynku ze Zniczem. To sprawia, że trudno wskazać faworyta tego pojedynku, co pokazują również kursy bukmacherskie. Natomiast Podbeskidzie traciło przynajmniej jednego gola aż w sześciu z ostatnich siedmiu meczów. Motor z kolei trafiał to siatki rywala w czterech z ostatnich pięciu meczów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Podbeskidzie – Motor, ostatnie wyniki

Podbeskidzie nie wygrało żadnego z ostatnich pięciu spotkań. W tym czasie przegrało ligowe mecze z Arką Gdynia oraz Chrobrym Głogów, towarzyski z Cracovią oraz starcie w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin. Górale zdołali tylko raz zremisować w pojedynku z Miedzią Legnica. Obecnie znajdują się w strefie spadkowej na przedostatnim miejscu. Motor z kolei jest siódmy. Przed tygodniem pokonał Resovię 3:2. Wcześniej jednak zaliczył dwa spotkania bez wygranej: porażkę ze Zniczem Pruszków i remis z Wisłą Płock.

Podbeskidzie – Motor, historia

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały ze sobą w 2021 roku. W 1/32 finału Pucharu Polski Motor pokonał Podbeskidzie 1:0. Wcześniej obie ekipy spotkały się w sezonie 2009/10 na poziomie 1 Ligi. W Bielsku-Białej padł remis 0:0, a w Lublinie 1:1.

Podbeskidzie – Motor, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mieli problem ze wskazaniem faworyta tego pojedynku. Kursy na zwycięstwo obu drużyn są niemalże identyczne i oscylują wokół 2,55 – 2,70. Dlatego zachęcam do skorzystania z oferty Superbet. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus do 3755+600 zł, w tym cashback w wysokości 3500 zł, bonus od depozytu 200 zł, freebet 35 zł, a także 20 zł bonusu w aplikacji.

Podbeskidzie – Motor, kto wygra

Podbeskidzie – Motor, przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek, Tomasik, Wypych, Mikołajewski, Willman, Jodłowiec, Kolenc, Banaszewski, Sitek, Kadric, Bida.

Motor: Rosa, Lis, Magnuszewski, Rudol, Palacz, Scalet, Wolski, Rybicki, Ceglarz, Śpiewak, Król.

Podbeskidzie – Motor, transmisja meczu

Niedzielny pojedynek Podbeskidzia z Motorem będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 2. Mecz będzie można również obejrzeć online w aplikacji Polsat Box Go po wykupieniu miesięcznej subskrypcji pakietu sportowego lub w systemie PPV. Początek o godzinie 15:00.

