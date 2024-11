fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast – Motor: typy bukmacherskie

Piast Gliwice i Motor Lublin to zespoły, które marzą o tym, aby finalnie zakończyć zmagania w pierwszej połówce tabeli PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie drużyny dzieli różnica jednego punktu. Drużyna Aleksandara Vukovicia ma zamiar kontynuować passę spotkań bez porażki, notując w czterech ostatnich występach, licząc wszystkie rozgrywki, dwa występy i dwa remisy. Z kolei beniaminek rozgrywek wrócił na zwycięskie tory po dwóch z rzędu porażkach, pokonując Pogoń Szczecin. Mając natomiast na uwadze to, że Niebiesko-czerwoni wygrali w sześciu z ostatnich 10 spotkań u siebie, to można rozważyć wygraną gospodarzy. Mój typ: Piast wygra.

Piast – Motor: ostatnie wyniki

Zespół z Gliwic w ostatniej kolejce zremisował z Radomiakiem (1:1). Do tego starcia Piast podchodził po wyeliminowaniu Arki Gdynia z Pucharu Polski (3:1). W roli gospodarza z kolei od 12 marca Niebiesko-czerwoni przegrali tylko raz, gdy 29 września ulegli Jagiellonii Białystok (0:1). W tej kampanii u siebie gliwiczanie w sześciu meczach zanotowali trzy remisy, dwa zwycięstwa i jedną porażkę.

Z kolei ekipa z Lublina w ostatnich tygodniach nie zachwyca. Motor w pięciu ostatnich meczach w roli gościa zaliczył cztery porażki i raz wygrał, gdy pokonał Lech Poznań (2:1). Niemniej do piątkowej batalii drużyna przystąpi po cennej wygranej nad Pogonią Szczecin (4:2).

Piast – Motor: historia

Obie ekipy w piątkowy wieczór zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2007 roku. Motor wówczas zremisował z Piastem (1:1). Wcześniej na arenie w Gliwicach górą byli Niebiesko-czerwoni (3:2).

Piast – Motor: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Piasta Gliwice kształtuje się w wysokości 1.82. Remis oszacowano na 3.40. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Motoru Lublin została wyceniona na 4.40. Przy okazji meczu ekip Aleksandara Vukovicia i Mateusza Stolarskiego można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Piast – Motor, typ kibiców

Piast – Motor, przewidywane składy

Ekipa z Gliwic nie będzie mogła liczyć na Constantina Reinera w piątkowy wieczór. Austriak zmaga się z kontuzją kolana. U gości natomiast wyłączony z gry z powodów zdrowotnych będzie Kamil Kruk. Więcej wiadomości na temat ewentualnych absencji nie jest ujawnionych.

Ekipa z Gliwic nie będzie mogła liczyć na Constantina Reinera w piątkowy wieczór. Austriak zmaga się z kontuzją kolana. U gości natomiast wyłączony z gry z powodów zdrowotnych będzie Kamil Kruk. Więcej wiadomości na temat ewentualnych absencji nie jest ujawnionych.

Piast – Motor, transmisja meczu

Piątkowe starcie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Piast Gliwice – Motor Lublin zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenach: CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

