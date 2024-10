fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Piast – Lechia: typy bukmacherskie

Piast Gliwice i Lechia Gdańsk to ekipy, które po rozegraniu dwunastu kolejek ligowych dzieli różnica dziewięciu punktów. Drużyna Aleksandara Vukovicia do ligowego grania po reprezentacyjnej sięgnęła po zwycięstwo. Gorzej ułożył się natomiast mecz Biało-zielonym, gdzie o swoja przyszłość w klubie tak naprawdę walczy trener Szymon Grabowski. Ciekawie jest natomiast to, że Lechia brała udział w 12 z ostatnich 15 spotkań, gdy obie drużyny zdobywały bramkę. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji potyczki na arenie przy ulicy Okrzei. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Piast – Lechia: ostatnie wyniki

Drużyna Aleksandara Vukovicia w poprzedniej kolejce pokonała na wyjeździe Koronę Kielce (2:0). Tym samym Piast wrócił na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. Jednocześnie aktualnie gliwiczanie mogą pochwalić się bilansem 18 oczek, tracąc do trzeciej Jagiellonii Białystok siedem punktów.

Tymczasem zespół z Gdańska jest już od czterech spotkań bez wygranej. Ostatnio zawodnicy Lechii przegrali u siebie Legią Warszawa (0:2). W związku z tym w ostatnich czterech starciach ligowych Biało-zieloni doznali trzech porażek i zaliczyli jeden remis. Ostatni wygrany mecz zanotowali natomiast, gdy u siebie pokonali Radomiaka (1:0).

Piast – Lechia: historia

Dawno już obie ekipy nie grały ze sobą o ligowe punkty. Po raz ostatni taki stan rzeczy miał miejsce w maju 2023 roku. Wówczas na stadionie w Gliwicach górą byli gospodarze (3:0). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między Piastem a Lechią gliwiczanie byli górą trzykrotnie, a w dwóch starciach lepsza była drużyna z Gdańska.

Piast – Lechia: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Piasta kształtuje się na poziomie 1.58-1.60. Remis oszacowano na 4.00-4.10. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Lechii wyceniono na 5.60-6.00. Przy okazji meczu ekip Aleksandara Vukovicia i Szymona Grabowskiego można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Piast – Lechia, typ kibiców

Piast – Lechia, przewidywane składy

Niestety dla widowiska Piast i Lechia przystąpią do potyczki osłabione. Niebiesko-czerwoni będą musieli radzić sobie bez Constantina Reinera i Jakuba Czerwińskiego. Z kolei w drużynie z Gdańska nie będą mogli wystąpić: Bartosz Brylowski, Tomas Bobcek, Tomasz Wójtowicz i Bujar Pilana.

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Lechia Gdańsk Szymon Grabowski Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Lechia Gdańsk Szymon Grabowski Rezerwowi 9 Fabian Piasecki 14 Miguel Nóbrega 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 29 Igor Drapinski 33 Karol Szymanski 92 Damian Kadzior 96 Tihomir Kostadinov 4 Andrei Chindris 7 Camilo Mena 16 Louis D'Arrigo 19 Sergiy Buletsa 23 Milosz Kalahur 29 Bogdan Sarnavskiy 94 Loup Diwan Gueho 99 Tomasz Neugebauer

Piast – Lechia, transmisja meczu

Piątkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Piast Gliwice – Lechia Gdańsk będzie do obejrzenia na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

