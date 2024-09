ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Taras Romanczuk

Piast Gliwice Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2024 09:41 .

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W 10. kolejce Ekstraklasy dojdzie do spotkania Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok. Mistrzowie Polski mają za sobą dwie wygrane i wydaje się, że wracają na właściwe tory.

Drużyna Adriana Siemieńca miała sporo problemów ostatnim miesiącu. Jednak dwie poprzednie kolejki udowadniają, że Jagiellonia nie straciła zmysłu zwycięzcy i będzie się liczyła w walce o europejskie puchary. Moim zdaniem kurs na Dumę Podlasia jest naprawdę atrakcyjny i warto z niego skorzystać.

Jakub STS 3.40 Jagiellonia wygra z Piastem Zagraj!

Kurs 150.00 na wygraną w 10. kolejce Ekstraklasy

STS przygotował na 10. kolejkę Ekstraklasy specjalną promocję. Dzięki temu zwycięzcę meczu Piast – Jagiellonia można obstawić po kursie 150.00. Poniżej prezentujemy kluczowe zasady:

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOAL300

Następnie dokonaj depozytu na kwotę min. 50 zł

Postaw kupon, zawierający typ na zwycięzcę dowolnego meczu Ekstraklasy

W przypadku prawidłowego typu i wygranego kuponu zgarniasz 300 zł bonusu od STS-u. Pamiętaj, że wszystkie zdarzenia muszą zostać rozliczone na plus, więc nie przesadzaj z liczbą meczów na kuponie.

Bonus STS na 10. kolejkę Ekstrakalsy

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Piast Gliwice ma za sobą trudną przeprawę w Pucharze Polski, wygrywając z Hutnikiem Kraków dopiero po rzutach karnych. Natomiast wcześniej Gliwiczanie zaliczyli porażkę, remis i dwa zwycięstwa.

Jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok, to Duma Podlasia jest po dwóch ligowych zwycięstwach. Z kolei w trzech jeszcze wcześniejszych meczach ekipa Adriana Siemieńca odniosła jedną wygraną i dwie porażki.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, historia

Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami, to odnotujemy aż trzy remisy. Oprócz tego Piast Gliwice i Jagiellonia Białystok mają na koncie po jednej wygranej.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Piasta Gliwice wynosi około 2.05, a współczynnik na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 3.40. Kurs na remis również jest szacowany w granicach 3.40. Rejestrując konto w STS kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Oprócz tego gwarantuje on udział w promocji o bonus 300 zł za zwycięzcę w 10. kolejce Ekstraklasy.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 2 Jakub Lewicki 3 Miguel Muñoz 9 Fabian Piasecki 11 Andreas Katsantonis 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 30 Milosz Szczepanski 33 Karol Szymanski 96 Tihomir Kostadinov 1 Max Stryjek 4 Jetmir Haliti 5 Cezary Polak 8 Nené 10 Afimico Pululu 11 Jesus Imaz Balleste 17 Adrián Diéguez 22 Peter Kovacik 29 Marcin Listkowski 39 Aurelien Nguiamba 51 Alan Rybak 85 Eryk Kozlowski

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Kto zwycięży? Piast Gliwice 0% Jagiellonia Białystok 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok

Będzie remis

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Niedzielny mecz pomiędzy Piastem Gliwice a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Poland, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, a także TVP Sport. Początek spotkania o godzinie 17:30.

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można oglądać również online na platformie CANAL+ online. Warto skorzystać z promocji i wykupić pakiet Super Sport za 65 zł miesięcznie w ramach oferty rocznej. Dodatkowo zyskasz dostęp do spotkań Ligi Mistrzów, która już się rozpoczęła.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.