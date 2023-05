Pressfocus Na zdjęciu: Jorginho

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Arsenal 5.25 4.50 1.61 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 18:39 .

Nottingham Forest – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenalowi zostały dwa mecze do końca, a w tabeli są aż cztery punkty straty do Manchesteru City. Kanonierzy stracili realne szanse na mistrzostwo Anglii, co może wpłynąć na ich postawę przeciwko Nottingham, które broni się przed spadkiem. Sądzimy, że beniaminka stać na niespodziankę w postaci remisu.

Nottingham Forest – Arsenal, sytuacja kadrowa

Liczne grono nieobecnych znajdziemy w Nottingham. Urazy leczą: Dean Henderson, Chris Wood, Giulian Biancone, Neco Williams, Omar Richards, Scott McKenna, czy Jack Colback. Aż takich problemów nie ma Arsenal, któremu przez kontuzje nie pomogą Mohamed Elneny i Takehiro Tomiyasu.

Nottingham Forest – Arsenal, ostatnie wyniki

Maj jest miesiącem, w którym Nottingham dopisuje do swojego dorobku, jakże potrzebne punkty. Beniaminek wywalczył remis z Chelsea. Kolejkę wcześniej pokonał minimalnie Southampton przed własną publicznością. Dla Nottingham byłe to miłe odreagowanie po wcześniej porażce z Brentford.

Biorąc pod uwagę pięć ostatnich spotkań, Arsenal stracił punkty aż trzykrotnie. Kanonierzy nie potrafili pokonać ostatniego w tabeli Southampton. Londyńczycy dali się zaś ograć Manchesterowi City i Brighton. W międzyczasie pokonali Newcastle i Chelsea.

Nottingham Forest – Arsenal, historia

W bieżącej kampanii doszło do dwóch starć tych drużyn. W Pucharze Anglii korzystniej wypadło Nottingham, które sensacyjnie awansowało do kolejnej rundy po triumfie 1:0. W Premier League nie było już złudzeń, kto jest lepszy. Arsenal zwyciężył aż 5:0.

Nottingham Forest – Arsenal, kursy bukmacherów

Grając na ten pojedynek możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Nottingham Forest – Arsenal, przewidywane składy

Nottingham Forest – Arsenal, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham 0% Remis 0% Wygrana Arsenalu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Nottingham

Remis

Wygrana Arsenalu

Nottingham Forest – Arsenal, transmisja meczu

Starcie to można zobaczyć 20 maja w Viaplay. Początek sobotniego meczu przewidziany jest na 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.