Premier League odwołała kilka meczów zaplanowanych w Boxing Day. Spotkanie Norwich City kontra Arsenal ma jednak odbyć się zgodnie z planem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią tego pojedynku. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz przewidywane składy.

Norwich City – Arsenal FC, typy i przewidywania

Piłkarze Norwich nie mają dużych szans na pokonanie faworyzowanych londyńczyków. W pięciu ostatnich meczach tylko raz strzelili gola. Ponadto ostatnie zwycięstwo Kanarków z Kanonierami miało miejsce prawie dekadę temu. Nasz typ: wygrana Arsenalu.

Norwich City – Arsenal FC, sytuacja kadrowa

Sztab medyczny Norwich miał dobre wieści dla Deana Smitha. Jedyni niedostępni zawodnicy to kontuzjowani Andrew Omobamidele i Milot Rashica. Więcej nieobecnych jest w Arsenalu, gdzie z Covid-19 zmagają się: Calum Chambers, Pablo Mari oraz Albert Sambi Lokonga. Problemy zdrowotne mają Ainsley Maitland-Niles i Takehiro Tomiyasu. Decyzją trenera wciąż poza kadrą znajdzie się Pierre-Emerick Aubameyang.

Norwich City – Arsenal FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Norwich spędzą święta w nienajlepszych nastrojach. Kanarki są bowiem na samym dnie tabeli Premier League. To zrozumiałe, ponieważ beniaminek w tym sezonie ze zwycięstwa cieszył się tylko dwukrotnie. Po raz ostatni Norwich sięgnęło po pełną pulę 20 listopada, gdy pokonało u siebie Southampton. To pierwsza i dotychczas ostatnia wygra Deana Smitha za sterami Kanarków.

Bardzo dobre humory mają zaś zawodnicy z Emirates Stadium. Arsenal przed tym sezonem marzył o zakończeniu rozgrywek na miejscu dającym kwalifikację do Ligi Mistrzów. Na ten moment Kanonierzy są tuż za podium, więc wykonują zadanie. To miedzy innymi dzięki trzem ligowym zwycięstwom z rzędu. Londyńczycy rozprawili się z: Southampton, West Hamem i Leeds. Niedawno rozbili Sunderland i awansowali do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej.

Norwich City – Arsenal FC, historia

Kluby te grały ze sobą 59 razy. W rywalizacji tej korzystniej wypada Arsenal, który wygrał 28 meczów. 20-krotnie ze zwycięstwa cieszyło się Norwich. 10 razy zdarzył się remis. W sezonie 2021/2022 odbyła się już jedna bezpośrednia konfrontacja. Miała ona miejsce na Emirates Stadium w czwartej kolejce Premier League. Wówczas po pełną pulę sięgnęli Kanonierzy.

Norwich City – Arsenal FC, kursy bukmacherów

Norwich City – Arsenal FC, przewidywane składy

Norwich: Krul; Aarons, Sorensen, Gibson, Williams; Gilmour, Normann, McLean; Dowell, Pukki, Cantwell

Arsenal: Ramsdale; Soares, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Norwich City – Arsenal FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 26 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 53-letni Graham Scott. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach Canal+ za pośrednictwem multiligi.

