Newport – Man Utd, typy bukmacherskie

Manchester United już w niedzielę wróci do gry po dwutygodniowej przerwie. Przeciwnikiem “Czerwonych Diabłów” będzie Newport County, czyli zespół na co dzień rywalizujący na poziomie League Two. Spotkanie w ramach 1/16 finału FA Cup zapowiada się więc jednostronnie. Ja spodziewam się, że debiutujący w bramce Altay Bayindir zachowa tego dnia czyste konto. Mój typ: Manchester United wygra do zera – tak

Newport – Man Utd, ostatnie wyniki

Newport County ostatnio prezentuje całkiem wysoką formą. Czwartoligowiec w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (1:0 z Doncaster, 3:1 z Eastleigh w rewanżu FA Cup i 1:0 z Wrexham), a także zaliczył dwa remisy (1:1 z Sutton oraz 1:1 z Eastligh)

Manchester United z kolei prezentuje formę w kratkę. Podopieczni Erika ten Haga w ostatnich pięciu spotkaniach zdołali odnieść dwa zwycięstwa (3:2 z Aston Villą i 2:0 z Wigan w FA Cup), zaliczyli jeden remis (2:2 z Tottenhamem) oraz ponieśli dwie porażki (0:2 z West Hamem, a także 1:2 z Nottingham).

Newport – Man Utd, historia

Niedzielne spotkanie między tymi zespołami będzie ich pierwszą w historii rywalizacją. Do tej pory obie drużyny nie zagrały ze sobą w oficjalnym meczu.

Newport – Man Utd, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest Manchester United. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Czerwonych Diabłów”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.08 – 1.10. Z kolei na zwycięstwo Newport County wynoszą nawet 23.0. Przy tej okazji zapraszam do zapoznania się z ofertą Superbet. Pamiętaj, ze rejestrując nowe konto z naszym kodem bonusowym w Superbet możesz liczyć na bonus powitalny o łącznej wartości nawet 3755 złotych.

Newport – Man Utd, kto awansuje?

Newport – Manchester United, przewidywane składy

Newport County: Townsend – McLoughlin, Clarke, Bennett, Delaney, Lewis – Morris, Charsley, Wildig – Palmer-Houlden, Evans

Manchester United: Bayindir – Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot – Mainoo, McTominay, Fernandes – Antony, Hojlund, Rashford

Newport – Man Utd, transmisja meczu

Spotkanie Newport County z Manchesterem United odbędzie się już w niedzielę (28 grudnia) o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 3, a także w internecie za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

